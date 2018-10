Guía VAVEL FC Barcelona B 2018-2019: un nuevo comienzo

Solamente aquellos/as que han jugado al fútbol saben lo que se siente tras una derrota. Y un pequeño porcentaje ha vivido en sus carnes un descenso de categoría. El trabajo de todo un año se esfuma cuando el colegiado pita el final del partido decisivo, la ilusión que generaba la permanencia se desvanece mientras la sensación de vacío se apodera de toda una plantilla. En el vestuario, silencio absoluto por algo que era impensable hace nueve meses. No hay horizonte entonces, parece que todo ha terminado. No obstante, en la mayoría de los casos, se trata de un nuevo comienzo.

Tres meses después de consumarse el descenso a Segunda B en el Carlos Belmonte, tras empatar contra el Albacete, el Fútbol Club Barcelona B iniciará el campeonato doméstico ante el Alcoyano. 90 días en los que habrán cambiado muchas cosas respecto al ejercicio anterior; tiempo suficiente para haber reflexionado sobre lo ocurrido y haber ejecutado los cambios necesarios para, no solamente recuperar la categoría, sino también devolver la esencia a un equipo que la había perdido casi por completo.

El Juvenil A la temporada pasada, base de este nuevo Barcelona B | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Con Francisco Javier García Pimienta como capitán del barco, el filial azulgrana ha renovado casi al completo su imagen para afrontar la temporada 2018/19 con las máximas garantías posibles. La base del equipo la forma el Juvenil A que consiguió la UEFA Youth League y se coronó como campeón de Liga. Pese a la juventud e inexperiencia, la calidad de la plantilla mantiene el objetivo de los catalanes, que es luchar por el ascenso.

Una temporada para aprender

La temporada pasada es, sobre el papel, para olvidar. Sin embargo, al FC Barcelona B le debe servir como aprendizaje de cara a lo que viene. El filial arrancaba con mucha ilusión en Segunda División A. Con Gerard López a la cabeza, el club realizó hasta 16 nuevas incorporaciones por 21 bajas para afrontar un año con la permanencia como objetivo. Solamente fueron 13 los futbolistas que continuaron a las órdenes del técnico catalán. Todo ello, sin contabilizar los movimientos que se produjeron en el mercado invernal (5 altas y 8 bajas). Conclusión: la cartera superó a la cantera, rompiendo el modelo Barça.

El FC Barcelona B la temporada pasada: 16 altas, 21 bajas. Solamente 13 jugadores se mantuvieron en la plantilla Con una de las plantillas más caras de la categoría, el Barcelona iniciaba el campeonato con cuatro victorias y dos empates (14 puntos de 18 posibles). Las sensaciones eran positivas, la temporada parecía que iba a ser tranquila, pero enseguida llegaron las turbulencias. Los culés iniciaron una racha negativa de nueve partidos sin conseguir sumar los tres puntos (6 empates, tres derrotas). Después, hubo un pico positivo con la victoria ante el Sporting de Gijón pero las malas sensaciones se intensificaron con tres derrotas más y un empate. Los malos resultados pusieron al entrenador en duda, pero una increíble remontada (4 victorias en 5 partidos) sacó al filial del descenso.

Todo quedó en un espejismo, puesto que el FC Barcelona B estuvo 9 semanas sin conocer la victoria, situación que le costó el puesto a Gerard. El club decidió adelantar la llegada de Francisco Javier García Pimienta al banquillo, prevista para la siguiente campaña. Con el nuevo técnico, se volvía a la apuesta por la cantera, aunque el primer objetivo era salvar la categoría. Los dos primeros partidos fueron derrota (Almería fuera, Reus Deportiu en casa) pero ante el Sporting de Gijón y el Cádiz se sumaron los 6 puntos en disputa. Esperanza para un filial que había reaccionado tarde.

Aleñá en el último partido en LaLiga 123, en el que el Barça se despidió con derrota | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Se vislumbraba la luz al final del túnel, el milagro era posible. Sin embargo, el Carlos Belmonte fue el escenario de la caída definitiva. El Barça B empató ante el Albacete Balompié, pero de nada sirvió puesto que sus rivales directos consiguieron ganar. De esta manera, se consumaba un descenso anunciado a la Segunda División B. La campaña terminó con una derrota en el Miniestadi ante el Real Zaragoza, impidiendo que los azulgrana se despidieran con una victoria de la categoría.

Recuperar la categoría y el ‘ADN Barça’

Una vez confirmado el descenso, desde el club se pusieron manos a la obra para confeccionar una plantilla a la altura para volver a LaLiga 123. En esta ocasión, se dejaron los fichajes de lado para dar una oportunidad a La Masía. Con la temporada terminada, la directiva se puso a trabajar en la renovación de las piezas clave del Juvenil A que había conquistado la Youth League meses atrás. Así, el filial sumó 11 efectivos: Juan Brandáriz ‘Chumi’, Iñaki Peña, Riqui Puig, Mateu Jaume Morey, Óscar Mingueza, Guillem Jaime, Jandro Orellana, Álex Collado, Kike Saverio, Lazar Carevic. A todos ellos se le añade Wagué, fichaje procedente del KAS Eupen y Rafa Mújica, de vuelta tras su cesión a la UE Cornellà.

Rafa Mújica con el Barcelona B en pretemporada | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El filial lo van a formar, entre otros, 11 futbolistas del Juvenil A con Wagué y Rafa Mújica Con las altas confirmadas, había que encontrar sitio a los futbolistas que querían marcharse o que no contaban para el técnico. Así, la lista de salidas suma 20 jugadores: Marc Cardona (cesión, SD Eibar), Tugarinov (cesión, UE Cornellà), Braima Fati (cesión, FC Vilafranca), Guillemenot, Tarín (CD Leganés), Martínez (SD Eibar), Rivera, Nahuel, Hongla, Vitinho, David Costas, Samu Araujo y Varo (de vuelta a sus respectivos equipos), Josep Calavera (cesión, Lleida Esportiu), Cámara, Ruiz de Galarreta (UD Las Palmas), Trápaga, Alasana (cesión, FC Etar), José Arnáiz (Leganés) y Sergi Palencia (cesión, Girondins de Burdeos). Todavía no está cerrado el mercado, por lo que podría haber más movimientos en salidas.

Predicción del 11 que usará el Barça B esta temporada (con todos recuperados) | Foto: La Pizarra del Míster

La medular como epicentro del fútbol

El FC Barcelona B recupera este año algo tan característico en el club como es el centro del campo. Los proyectos barcelonistas más exitosos tuvieron como protagonistas a auténticos genios en estas demarcaciones. Sin ir más lejos, el Barça de Guardiola tenía una tripleta de ensueño en la medular (Xavi, Busquets, Iniesta). El filial recupera esta condición, con futbolistas de mucho nivel como son Riqui Puig, Monchu o Àlex Collado, a quiénes se les suma Oriol Busquets, que en breves debería reaparecer tras lesionarse de la rodilla. Con todas las piezas disponibles, este centro del campo es la virtud más preciada de los azulgrana.

Con todos al máximo nivel, salvo sorpresa, Oriol Busquets, Mate y Miranda deberían partir como titulares El segundo punto más fuerte del Barça B está en los laterales. Por la derecha Mate que se acaba de lesionar, pero tiene mucha proyección y, de no haber sorpresas, será el titular para Javier García. Por la otra banda, el técnico tiene a Marc Cucurella, que estuvo la temporada pasada en Segunda División A, por lo que podrá sumar experiencia a una plantilla muy joven. Su teórico sustituto, pero que probablemente sea titular es Juan Miranda. El ex del Betis ya le ha ganado la partida a su compañero en el primer equipo, siendo el elegido para cuando Valverde lo necesite. En el Miniestadi podría ocurrir lo mismo. El año pasado ya disputó algunos partidos de inicio con Gerard López.

Jokin Ezkieta, por experiencia y galones, debería partir como titular | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Con una portería todavía sin definir, pero que cuenta con porteros muy solventes, la línea más floja de este Barcelona es la delantera. Con la marcha de Marc Cardona se quedan Abel Ruiz y Rafa Mújica en punta, dos piezas que deberán luchar por hacerse un hueco en el once. La competencia les puede venir bien a ambos, que tendrán la misión de demostrar que son válidos para el equipo. En una banda estará Carles Pérez, que también estuvo en LaLiga 123 hace una campaña; su experiencia le vendrá bien para sacar su mejor potencial en la categoría, puesto que más arriba le costó en el ejercicio anterior. La duda queda entonces en la otra banda, puesto que Nahuel y Arnáiz han partido hacia otros equipos. García podría probar con Ballou Tabla, teniendo así los dos extremos a pierna cambiada. Habrá que ver cuál es la solución del técnico.

García Pimienta: 'Made in Masia'

Francisco Javier García Pimienta es un técnico experimentado, que lleva muchos años trabajando en el fútbol base del FC Barcelona (desde 2001). Ha dirigido de cadetes hasta juveniles y ahora al filial. Su llegada al segundo equipo del club supuso un cambio de rumbo en la política del B, pues se venía de Gerard López, que había pedido demasiado fichaje para el proyecto. Con la llegada del nuevo entrenador, la cantera ha vuelto a tomar el protagonismo que la afición reclamaba. Además, al tratarse del equipo que dirigió la temporada pasada antes de tomar las riendas de su nuevo puesto, el trabajo se prevé mucho más ameno.

Francisco Javier García Pimienta en el Miniestadi | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

No solamente eso, y es que a los que no dirigió el año pasado los tuvo ya en otras etapas de su formación futbolística. Por ello, Javi García es la persona perfecta para ocupar el puesto de director técnico del filial. Llegó para salvar al equipo a cuatro partidos del final, tarea casi imposible y, que de hecho, se quedó muy cerca. El problema, no obstante, fue que la reacción del equipo fue demasiado tardía. Con él en el banquillo, el objetivo es devolver al filial a la categoría de plata sin olvidarse de la formación del futbolista.

La categoría no tapa la formación

La temporada pasada fue una decepción deportiva para el FC Barcelona B. Pese a que muchas son las voces que dijeron que la categoría no era importante, la realidad es que se perdió la oportunidad de formar a los jóvenes en una liga tan exigente. Por ello, a cuatro jornadas del final se intentó el milagro con el cambio de entrenador, pero no fue posible. Sin embargo, el trabajo que ha desarrollado García Pimienta durante el verano es muy destacable. Muchos de los que forman la actual plantilla tuvieron su futuro en el aire; ahora, con la confianza del técnico, se han quedado en Barcelona.

12 integrantes de la actual plantilla del filial estuvieron en la gira del primer equipo por los Estados Unidos Jokin Ezkieta, Cucurella, Mingueza, Cuenca, Miranda, Monchu, Collado, Riqui Puig, Abel Ruiz, Pérez, Chumi y Ballou han subido con el primer equipo a realizar la gira americana, síntoma de aprendizaje y sumar experiencias. La oportunidad de seguir creciendo con un entrenador que confía en sus características es vital y, de hecho, ha sido la carta que ha decantado la partida. Muchos de ellos, además, son conscientes de que permanecer en el club puede suponer subir al primer equipo más pronto que tarde. El club trabaja para ello con un entrenador, Ernesto Valverde, que es partidario de dar oportunidades a gente de la casa.

Pese a que la categoría no es algo prioritario, el FC Barcelona B quiere completar un nuevo ascenso de división. La tarea se presenta complicada puesto que el grueso de la plantilla estaba en categoría juvenil la temporada pasada y la inexperiencia en el fútbol profesional puede suponer un extra de dificultad. No obstante, la calidad de la plantilla también es un punto a favor, más ante rivales de la exigencia del Castellón, Cornellà o Espanyol B, entre otros. En la Ciudad Condal afrontan este proyecto con la máxima ambición. Comienza el nuevo Barça B.