Planning semanal: vuelta a los entrenamientos con nuevo reto

El objetivo del pasado domingo no salió nada bien, Osasuna perdió fuera de casa frente al Mallorca y las sensaciones no fueron buenas. La primera parte generó muchas dudas e inseguridades en la afición que no vió a su equipo completando buen fútbol. En la segunda mitad, jugaron mejor pero no consiguieron darle la vuelta. Esta semana el objetivo será mejorar esa imagen y conseguir la victoria contra el Elche.

Jagoba Arrasate ya sabe que el equipo no realizó un buen partido la primera jornada, no fue lo que la afición esperaba. Los rojillos esperaban otro Osasuna, un equipo nada parecido al de la temporada pasada. En cambio, se encontraron con un once que no realizó un buen juego y sin ideas. Este domingo tendrán oportunidad de darle la vuelta en El Sadar, a las 19:30 horas,

La vuelta

Después de la derrota en Mallorca los rojillos solo pensaban en el partido que se disputará el domingo a las 19:30 horas frente al Elche. La plantilla navarra voló a Bilbao y de la capital vizcaína viajaron a Pamplona en autobús. Nada más llegar los jugadores no descansaron y se ejercitaron sobre el terreno de juego de las instalaciones deportivas. El entrenamiento fue el lunes a las 15:30 horas de la tarde, tras regresar de Mallorca. Para aquellos que fueron titulares en Son Moix, el entrenamiento fue de recuperación, mientras el resto tuvieron una sesión de trabajo compensatorio. Fran Mérida, Miguel Díaz, Rubén Martínez y Aridane se ejercitaron de forma individual, ya que sufren molestias.

Los jugadores de Osasuna en el entrenamiento. Foto: Osasuna

Plan de entrenamiento

-Martes: Osasuna guardará descanso para guardar fuerzas para el resto de semana.

-Miércoles: los jugadores entrenarán a puerta abierta en las instalaciones de Tajonar a partir de las 10:00 horas.

-Jueves: harán lo propio en El Sadar

-Viernes: la sesión se volverá a realizar en Tajonar a puerta abierta desde las 10:00 horas.

-Sábado: los rojillos entrenarán por última vez a las 10:00 horas será la única que se realizará a puerta cerrada.