Leo Suárez: "Va a ser un gran año"

Sobre su acogida en el equipo blanquivioleta, el jugador explicó: "Me he sentido muy a gusto, muy contento por cómo me han tratado desde un principio la gente del club y mis compañeros. Es un gran vestuario. Están todos unidos, tiran todos para el mismo lado. Espinoza y Sergio Asenjo me hablaron muy bien del Club y estoy seguro de que va a ser un gran año".

Miguel Ángel Gómez explicó las cualidades técnicas del jugador argentino: "Llega al club un jugador con talento, con mucha creatividad y mucha calidad, que reforzará la zona de ataque y creación del equipo de Sergio González". Leo ha explicado su posición y compromiso con el equipo: "Me siento muy cómodo en ambas posiciones, por dentro y por fuera, jugaré en la posición que mejor le vaya al equipo. Yo trataré de hacerlo lo mejor posible. Vengo a dar lo máximo de mí, tratar de hacer las cosas bien, que eso le va a ir bien al equipo".

Leo Suárez sufrió la temporada pasada una dura lesión en la rodilla que le mantuvo apartado de los terrenos de juego prácticamente toda la campaña: "La verdad es que estoy muy bien de la lesión. Tuve una muy buena operación y una también muy buena recuperación. Tuve la suerte de que cambie el chip de la cabeza y me olvide por completo de la rodilla, me siento muy bien y pienso que va a ser un gran año".

El directo deportivo habló sobre los rumores de Pichu Cuellar para reforzar la portería vallisoletana: “Pichu tiene contrato hasta 2019 y el Leganés no tiene intención de darle salida. Hasta el 31 de agosto está abierto el mercado, igual hay algunos movimientos. Hay que estar ahí, trabajar y buscar soluciones. También comentó la situación actual en la portería vallisoletana: "Estamos muy contentos con Masip y con Samu. Lo que pasa es que Samu es un chico muy joven y queremos darle continuidad en el filial, que no se pase mucho tiempo parado. La idea es aumentar la competitividad del primer equipo sin frenar la progresión de Samu".

Además de la situación de la portería, Miguel Ángel también habló sobre otros posibles refuerzos de cara al final del mercado: "Ahora si se está moviendo el mercado. Desde hace cinco o seis días empiezan a salir nombres, y saldrán muchos más. Los jugadores también están viendo que esto se acaba y se van a quedar en una situación difícil en sus clubes y empiezan a bajar en sus pretensiones".

Por último, el presidente del club, Carlos Suárez, también habló sobre el estado del césped de cara al partido del sábado ante el F.C. Barcelona: "Esperemos que el estadio esté listo de cara al sábado. Esta noche se acabara de poner el césped y ya mañana se harán los últimos trabajos para que el jueves esté listo".