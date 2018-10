Athletic Club – CD Leganés: puntuaciones Athletic Club jornada 1 de la Liga Santander

Desde el primer minuto, el equipo demostró cuál es la idea de juego que va a imponer Berizzo mientras sea técnico del Athletic. Una idea basada en el uso de la presión y un medio campo muy asociativo muy similar, salvando las distancias, al estilo implantado por Marcelo Bielsa en su etapa como entrenador del conjunto bilbaíno. Peru Nolaskoain 'abrió la lata' para los suyos, y Muniain, con un remate en el minuto 93, dejó los tres puntos en casa.

Criterios de evaluación: 0 - 3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar.

Unai Simón

7 | Inmejorable. Hace unos días tenía su cabeza puesta en el Elche, ya que era allí donde estaba entrenando y el equipo en el que jugaría la presente temporada. Pero todo cambió cuando el Athletic demandó su vuelta a Bilbao para ser el portero titular hasta que el 'caso Remiro' se haya resuelto y Herrerín se haya recuperado. Lo hizo de fábula, ya que realizó una gran parada tras un remate de cabeza por parte de Dani Ojeda, una ocasión que era gol seguro.

Óscar de Marcos

5 | Intermitente. El lateral de Laguardia comenzó siendo un puñal con subidas acabadas en centros y algún remate mal dirigido. Pero su afluencia en el juego fue decayendo a lo largo de todo el partido hasta que fue sustituido por Ander Capa.

Yeray Álvarez

6 | Condicionado. Estuvo correcto en cuanto a la salida de balón se refiere y adaptándose bastante bien a las internadas del ataque pepinero, aunque una tarjeta tempranera, en el minuto 17, penalizaría mucho su juego a lo largo de todo el partido.

Peru Nolaskoain

7 | De cine. El canterano del Athletic realizó un estreno soñado en 'La Catedral', marcando el primer gol en partido oficial de la era Berizzo y siendo todo un seguro para la defensa rojiblanca, mostrándose rápido y bastante acertado a la hora de realizar las tareas defensivas correspondientes.

Yuri Berchiche

6 | Ascendente. Sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Athletic no estuvieron muy allá, ya que se mostró impreciso en ataque y dejaba sola su parcela defensiva. Mas allá de esto, el ex jugador de la Real Sociedad fue capaz de retomar el vuelo y encontrar la estabilidad en el juego a través del paso de los minutos.

Dani García

7 | Brújula. Estaba en todas, en cada una de las salidas de balón del equipo y en cada momento en el que alguien debía echar una mano en defensa. Mostró un nivel más que meritorio y demuestra que Berizzo no se ha equivocado cuando prefiere a este antes que a jugadores como Iturraspe o San José.

Unai López

5 | Impreciso. En su vuelta tras dos años sin vestir la camiseta del Athletic, el ex jugador del Leganés se mostró un poco nervioso, ya que hubo momentos en los que no era capaz de imprimir su juego. No cabe duda de que, tras ser uno de los mejores en la pretemporada, tendrá un papel importante en el equipo.

Iker Muniain

7 | Salvador. Si alguien tiene la culpa de que los tres puntos se quedaran en casa ese es Iker Muniain. Desde que el jugador se ha desempeñado como mediapunta, su protagonismo ha sido absoluto, y prueba de ello son la consecución de esta victoria.

Markel Susaeta

6 | Sin chispa. Otro caso similar al de Óscar de Marcos, y es que a medida que iban avanzando los minutos, el extremo de Eibar comezó a tener menos importancia en el juego, llegando al punto de solo aparecer en las jugadas a balón parado.

Iñaki Williams

6 | Descendente. Otro de los que empezó muy bien el partido, mostrando su velocidad habitual y poniendo buenos centros, pero fue desapareciendo poco a poco, especialmente cuando Aduriz se marchó lesionado y tuvo que ser delantero centro.

Aritz Aduriz

5 | Desaparecido. En ningún momento del partido estuvo participativo, lo único destacable que hizo fue su remate de cabeza en el que Cuéllar tuvo que realizar una gran atajada. Tras esto, se tuvo que marchar lesionado.

Ander Capa

5 | Sin Cambio. Cuando Berizzo realizó el cambio, su intención sería diferente a la que finalmente logró, ya que no hubo efecto alguno y no se notó ningún tipo de mejoría en el juego de los locales.

Íñigo Córdoba

4 | Nada. La idea de revulsivo cuando Córdoba entró sustituyendo al lesionado, Aritz Aduriz, se quedó en nada, ya que no fue capaz de adaptarse al esquema del conjunto rojiblanco.

Raúl García

6 | Incisivo. El ex jugador del Atlético de Madrid entró para intentar cambiar el marcador y hacer que el conjunto vizcaíno consiguiera su primera victoria, y contribuyó de lo lindo cuando dio el pase de gol a Iker Muniain, un pase que lo dejaba solo ante el portero.