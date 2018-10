Así llega el CD Numancia para recibir al Cádiz CF

El próximo sábado el Cádiz CF se enfrentará al Numancia. El encuentro tendrá lugar en el Nuevo Estadio Los Pajaritos, en Soria, a las 19:00 horas.

Tras la primera victoria de la temporada para los de Álvaro Cervera, toca el turno del primer partido fuera de casa y será contra un equipo que la temporada pasada alcanzó el playoff de ascenso después de acabar sextos en la clasificación general de la temporada. El equipo de Castilla y León, que, a pesar de dar la sorpresa en la primera ronda y eliminar al Real Zaragoza, que había acabado la temporada en tercer lugar, acabó sucumbiendo ante el Real Valladolid, que terminaría su temporada con el ansiado ascenso a Primera División.

Una plantilla con bajas importantes...

Después del varapalo de no conseguir el ascenso, el CD Numancia no ha conseguido mantener a parte de los artífices de esta gran temporada para el conjunto de Soria, que han perdido, entre otros a su gran capitán, Julio Álvarez. El jugador hispano-venezolano ha decidido colgar las botas tras un año en el que solo ha jugado una veintena de minutos en el playoff de ascenso. Una lesión de tobillo, por la cual ha tenido que pasar dos veces por el quirófano, ha sido la causa por la que el jugador ha decidido colgar las botas. Una baja sensible para los de Aritz López Garai que, a pesar de no perder a un jugador trascendental en el juego del equipo, se quedan sin su líder fuera del terreno de juego.

Continuamos por la portería, donde el conjunto castellanoleonés ha perdido a dos de sus baluartes. En la portería contaban, nada más y nada menos que con dos de los grandes porteros de la Liga 1|2|3, Munir y Aitor Fernández. El primero, internacional con Marruecos en el pasado Mundial de Rusia, ha decidido poner punto y final a su trayectoria en el CD Numancia y ha fichado por el Málaga, equipo recién descendido que buscará su regreso a la élite futbolística esta misma temporada.

Aitor Fernández, ex jugador del CD Numancia | Foto: CD Numancia

Por su parte, Aitor Fernández, que encandiló a todos con sus exhibiciones, ha puesto rumbo a Primera División, más concretamente al Levante UD, donde competirá con Oier por un puesto de titular en la portería granota.

Además, también ha tenido la baja de otros jugadores importantes, como pueden ser Íñigo Pérez, fundamental en el equipo con 42 partidos jugados, Manu del Moral, que acabó la temporada con 9 goles en 32 partidos, y Pablo Valcarce, que alcanzó la cifra de 4 dianas en 30 partidos.

...pero con bastantes caras nuevas.

Bajas sensibles para el conjunto soriano, que ha reforzado su equipo con jugadores menos contrastados y, en algunos casos como los de Jordi Sánchez, Alejandro Sanz o Fran Villalba, sin experiencia en la categoría de bronce. Asimismo, el CD Numancia, consciente de las importantes bajas del equipo, ha reforzado su equipo con jugadores de la talla de Borja Viguera, que anotó 11 goles la pasada campaña, Pichu Atienza, que disputó 36 partidos la temporada anterior, o Juan Carlos, que llega para suplir las bajas de los dos guardametas anteriormente mencionados. Además de ellos, también han llegado a Soria jugadores como Alberto Noguera, Oyarzun, Yaw Yeboah o el canterano Gaizka Campo.

El CD Numancia, de más a menos.

Ya fuera del apartado de fichajes, la pretemporada del equipo dirigido por López Garai ha ido de más a menos. El CD Numancia comenzó ganando sus dos primeros partidos ante dos equipos de Primera División como son la SD Huesca y el Deportivo Alavés, asestándoles un contundente 5-1 al primero y un 3-1 al segundo.

Sin embargo, a partir de ahí, el equipo comenzó a bajar. El siguiente partido acabó en empate ante el Burgos, y los siguientes dos partidos los perdió ante la UD Logroñés y el Real Madrid Castilla, tras recibir un 1-0 y un 0-2 respectivamente.

Ya en el primer partido oficial de la temporada y frente al Córdoba CF, el conjunto soriano comenzó la temporada con dudas. Tras irse al descanso con un marcador adverso por la mínima, los de López Garai consiguieron empatar la contienda con un gol de Carlos Gutiérrez, aunque rápidamente el Córdoba volvería a adelantarse en el marcador por mediación de Javi Lara. Nuevamente, la respuesta no se hizo esperar y el CD Numancia anotó dos nuevos goles en cuestión de cinco minutos para adelantarse en el marcador. Los autores de los goles fueron dos de los nuevos fichajes, Yeboah y Oyarzun, destacando a este último, que cuajó un gran partido con gol y asistencia. Fue a menos de cinco minutos para el final, y con los tres puntos en el bolsillo, cuando Aythami empató la contienda. Al final, en el partido con más goles de la jornada, reparto de puntos.

López Garai y Sandoval | Foto: La Liga

Un punto a domicilio para el CD Numancia, que no podrá contar para el próximo partido con Adrián Ripa, Luis Valcarce y Unai Medina, que son bajas por lesión. De igual modo, el Cádiz CF no tendrá las cosas fáciles en Los Pajaritos.