Agenda Semanal

Los de Jose Luis Mendilibar encaran la segunda semana de Liga tras caer en casa contra la SD Huesca por un gol a dos. Sin duda alguna, sorprendente derrota en casa, con un equipo debutante en la máxima categoría.

La SD Huesca ascendió la pasada temporada por primera vez en su historia a Primera División del fútbol español, y en su debut sorprendió a un Eibar que no esperaba lo sucedido. Un doblete de Álex Gallar en el primer capítulo fue suficiente para imposibilitar la remontada armera. En la segunda mitad los locales anotaron en manos del argentino Gonzalo Escalante, pero éste no evitó el desastre.



Así, termina la primera semana liguera, que comenzaba con las expectativas muy altas, aunque el tropiezo no quiera significar lo contrario; si no, se debe remontar a la temporada pasada; la SD Eibar comenzó bastante floja, y terminó rozando la gloria.



Esta nueva semana de competición abre el abanico de apuestas, en cuanto al encuentro que el viernes la SD Eibar dispute en el Coliseum Alfonso Pérez se refiere. La semana pasada, el conjunto de Mendilibar partía con clara ventaja de favorito, pero esta semana las fuerzas se igualan. El Getafe es un equipo más longevo que el Huesca en la máxima categoría, y por lo tanto no es tan raro que venza al cuadro eibarrés, más jugando en casa.



Ayer lunes, los pupilos del de Zaldívar se concentraron a la hora de siempre, a la hora que los acostumbra el técnico, a las 10:30h en el campo de entrenamiento, en Atxabalpe. Hoy, sin embargo, ha habido jornada de descanso. Cuando vuelvan a la rutina será en el día de mañana. Se ejercitarán a la misma hora en el mismo lugar. Así, el jueves volverán a repetir, volverán a Atxabalpe. El viernes espera un duro partido frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, a las 20:15h.