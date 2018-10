Luis Milla: "Estoy muy centrado en el Tenerife"

Como ya se sabe, el Rayo Vallecano necesita entre cinco o seis nuevos fichajes más antes de que se termine el mercado de verano. Y también hay muchos rumores de posibles jugadores que pueden llegar al club franjirrojo, como es el caso de Luis Milla.

Gracias a Unión Rayo se pudo saber que Milla ha sido uno de los últimos jugadores en despertar el interés del Rayo Vallecano. Su gran rendimiento ofrecido en el CD Tenerife desde su llegada a la Isla el pasado mes de enero, ha despertado el interés de equipos de la máxima categoría. Hay muchos medios de comunicación y redes sociales que dicen que el club franjirrojo piensa en el ex de Fuenlabrada como reemplazo de Fran Beltrán. Tanto uno como otro jugador tienen muchas características en común, así que el conjunto de Vallecas necesita urgentemente ocupar la posición, antes de que se cierre el mercado de verano.

También el mediocentro madrileño se ha mostrado tajante después del partido de la primera jornada frente al Nástic, y descartó una posible salida del Tenerife. Dijo: “Estoy muy centrado en el Tenerife, contento de estar aquí, de trabajar y de sacar lo mejor de mí.” Además, dejó claro que no quiere abandonar el club cuando fue preguntado por el interés del Rayo Vallecano: “Son rumores, lo que veo en las redes y en la prensa, no quiero que me descentre. No hay que ser repetitivo y ya he dicho que quiero seguir en el Tenerife.”

Por lo tanto, dicho esto se cierra la posibilidad de que Luis Milla pueda reforzar el equipo franjirrojo. Luis es la pieza clave del proyecto 18-19 del equipo tinerfeño, por lo tanto, salir del mismo a tan solo pocos días del cierre del mercado podría ser un serio inconveniente para el equipo, que cuenta con pocos recursos, pero a la vez con alternativas.