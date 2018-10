Boateng: "El ambiente del Tartiere es increíble"

Richard Boateng ha sido hasta la fecha una grata sorpresa para los aficionados azules, y es que, al venir desde la 2º División B, alguno tenía dudas sobre su adaptación, rendimiento y calidad.

El potente mediocentro azul dio un golpe encima de la mesa el pasado domingo, cuando se erigió como figura dominante del mediocampo oviedista, haciéndose hueco incluso en alguno de los "once" más destacados de la jornada que publican diversos medios digitales.

Boateng hizo referencia al estupendo ambiente vivido el domingo en el Carlos Tartiere: "El ambiente en el Tartiere es increíble. Me sentí muy cómodo, y bien. Estamos para competir y ayudar al equipo, todos preparados, para el bien del grupo". Pese a que el resultado no acompañó, el juego del Real Oviedo ha evolucionado, valorándose positivamente por los aficionados, no solo en el propio estadio, también en las oficinas del club, registrándose un interesante aumento de socios en los últimos días.

Respecto al resultado, sensaciones, y cómo se encuentra el equipo, también Boateng ha dicho unas palabras: "Sensaciones positivas, todo el equipo. Está bien para el inicio de temporada, en lo que respecta al trabajo y lo que nos pidió el míster. Este es el camino, aunque un error nos haya costado la victoria".

El sábado llega una nueva batalla, en este caso el Córdoba, del que se ha hecho cargo recientemente el salvador del año pasado, José Ramón Sandoval, conocedor de la categoría, y cuyo equipo, al igual que el Real Oviedo, logró un punto en el arranque liguero. Refiriéndose al Córdoba, Boateng ha dicho lo siguiente: "Máximo respeto y trabajo para el partido en Córdoba. A darlo todo".

Se avecina un bonito espectáculo en Córdoba el sábado a las 22:00 horas viendo la competitividad que se ha generado en la 2º División actual, sin duda, de las mejores de los últimos años.