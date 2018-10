La figura del Leganés: Rubén Pérez, el timonel pepinero

El Leganés no arrancó de la mejor manera posible el campeonato, perdiendo contra el Athletic en el último suspiro. Sin embargo, el cuadro madrileño se muestra con la misma ambición y deseo de mantenerse en la alta categoría del fútbol español, liderados por el centro campista sevillano de 29 años, Rubén Pérez.

Cedido inicialmente por el Granada, el pívot ha crecido con el conjunto que hasta hace dos temporadas ascendió al máximo circuito. Tras terminar su cesión la temporada pasada, el Granada ha decidido cortar relaciones con él y ha llegado a Butarque con carta de libertad para hacerse un estable en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

Rubén es un jugador que a pesar de no tener el título de jugador franquicia, ha sido una pieza de gran importancia para el cuadro pepinero por sus características que van de perlas con el sorprendente equipo que ya anida en LaLiga Santander.

El sevillano inició su carrera como un media punta que se dedicaba a crear las oportunidades de gol, sin embargo, no rendía de la manera esperada y es por ello que no ha encajado en un club hasta que arribó a Butarque. Bajo las órdenes de Garitano y ahora de Pellegrino, se ha habituado a jugar como un centro campista defensivo, realizando una labor para la que no estaba preparado, pero a la cual se ha adaptado con creces.

Entre sus mejores cualidades se encuentra la recuperación de balón y la cantidad de pases que acierta en cada partido, siendo un pilar para el conjunto pepinero que lo tiene como una garantía en la medular junto a Gabriel Pires. Rubén es quien inicia el control del juego desde un área más defensiva para arrancar las fases de ataque del Leganés.

Llegando a la madurez deportiva, con confianza de los técnicos que le dirigen, Rubén se ha vuelto una de las piezas claves para el éxito del Leganés que parece asentarse en Primera. Contra la Real Sociedad, el centro campista será un elemento clave para evitar que los txuri-urdin puntúen en Butarque, cuando el ex míster de Rubén vuelva a casa para la segunda jornada de Liga.