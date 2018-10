André Sousa ya se cuela entre los mejores

La primera jornada de La Liga 1 2 3 del Sporting, y el estreno de varios de sus flamantes fichajes no ha dejado indiferente a nadie. Un encuentro al más puro estilo Sporting, emoción e incertidumbre hasta el último segundo, literalmente en este caso.

Uno de las incorporaciones que más ilusiona a la afición es el de André Sousa, el jugador portugués fue uno de los primeros fichajes del club este verano, llegaba con un carta de presentación que lo ponía como un jugador con mucha calidad, pero que nunca había jugado en la liga española.

André Sousa no formaba parte del once titular de Rubén Baraja en el estadio municipal de Santo Domingo, tendría que esperar hasta el minuto 71 para vestirse de corto por primera vez en un partido de Liga con su nuevo equipo, pero no tardaría en demostrar que está aquí para aportar cosas buenas.

En a penas 21 minutos sobre el campo, y con su equipo por detrás, Sousa recibía el balón a bote pronto y se atrevió desde la frontal del área con un disparo imparable a la escuadra de Dani Jiménez que supuso el empate definitivo en el marcador.

Tanto su golazo como su intervención y relevancia en el juego le han servido a André Sousa para colarse entre los nominados a mejor jugador de la primera jornada de La Liga 1 2 3 nada más llegar.

Una nominación, un gol, y un partido que sirven de adelanto a lo que puede ser la temporada de André Sousa. Y también una demostración al entrenador, a Rubén Baraja, que por seguro tendrá al jugador entre las primeras opciones a la hora de elegir a los once rojiblancos que partirán de inicio.

En conclusión, un primer encuentro liguero que ha dado para vivir las primeras emociones fuertes de la temporada con el Real Sporting, y que ha dejado a un jugador entre los nominados al mejor de la jornada en Segunda.