Uros Djurdjevic: "Estoy preparado para jugar"

Tras hacerse oficial el fichaje del nuevo delantero del Sporting, Uros Djurdjevic, el ariete serbio ha salido a rueda de prensa después de incorporarse a su primer entrenamiento con el club rojiblanco y haber salido ya vestido de corto al césped de Mareo.

El delantero viene procedente de la liga griega, y ya definido por el directo deportivo, Miguel Torrecilla, es un jugador muy móvil, fuerte en el contacto y capacidad para jugar de espaldas a portería. "Fue un jugador muy destacado en la liga serbia, donde el club lo empezó a conocer. Agradezco personalmente tanto al jugador como al club de procedencia".

El jugador se mostró feliz por su incorporación al club asturiano, una decisión que no le costó demasiado tomar. "Estoy muy feliz de estar aquí. Cuando escuché la oferta del Sporting no me lo pensé demasiado, sé que es un gran club y es un placer estar aquí. Ojalá pueda ayudar al equipo para volver a Primera".

Aunque acaba de llegar, el delantero se muestra con confianza para ya tomar parte en el partido de la próxima jornada de Liga. "Estoy preparado para jugar".

El propio jugador se describió a sí mismo y su manera de jugar, siempre cercano al área y los balones laterales. "Siempre juego cerca del área, me gustan los balones al hueco y también los centros laterales".

Uros no se marca una cifra exacta de goles para esta temporada, pero sí espera anotar todos los posibles para volver a Primera División junto a sus compañeros a los que vio por primera vez en el entrenamiento. "Hablé con Dejan Lekic y me dijo que era un gran club, y también sobre los trabajadores del Sporting”.

Es su primera experiencia en la liga española y remarca las diferencias sobre todo respecto a la liga griega. "Aquí es muy diferente todo, la manera de jugar también, pero haré todo lo posible por integrarse bien".