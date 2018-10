Valencia CF- Atlético de Madrid: puntuaciones Valencia CF jornada 1 de La Liga Santander

La Liga arrancó con un empate. Luego de una pretemporada positiva, el Valencia comenzó el campeonato doméstico y consiguió un punto frente al Atlético de Madrid, reciente campeón de la Supercopa de Europa. A falta de algunos refuerzos que deben ponerse a punto desde lo físico y con el signo de pregunta ante la posible llegada de Gonçalo Guedes, los de Marcelino comenzaron esta liga con la base que realizó una gran campaña pasada. Y Rodrigo Moreno volvió a demostrar el gran nivel que lleva en este último tiempo.

A continuación, los puntajes y detalles de cada entrenador y jugador de acuerdo a su estadía en el campo de juego. (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Marcelino García Toral

7 / Cambiante. El técnico che supo corregir el equipo para la segunda mitad. El Valencia había arrancado apagado en la primera parte, pero luego con algunos cambios estratégicos y posicionales tuvo al Atlético de Madrid contra las cuerdas.

Neto Murara

8 / Fundamental. El portero brasileño, recientemente citado por su selección, mantuvo en partido al conjunto che con una gran parada a Diego Costa, que significaba el 0-2. En el gol concedido no tuvo responsabilidad y se mostró seguro en las pocas intervenciones que debió realizar.

Cristiano Piccini

5/ Distraído. El lateral derecho, refuerzo del Valencia, tuvo complicaciones en la marca y padeció a Filipe Luis. En el gol de Correa, quedó enganchado y dejó al argentino en posición legal para que quedara mano a mano. En el segundo tiempo, mejoró su labor y tuvo un par de cruces providenciales. Un partido propio de un jugador que ha llegado recién y debe acoplarse al equipo.

Ezequiel Garay

4/ Lesionado. El central argentino llegó con lo justo (arrastraba molestias en la rodilla) y lo padeció. Diego Costa le ganó el duelo y hasta le hizo cometer una infracción que debió ser la segunda amarilla, ignorada por el colegiado. Se marchó lesionado y en su lugar ingresó Diakhaby.

Gabriel Paulista

6/Luchador. El ex del Arsenal sufrió defensivamente en la primera parte y se fue asentando con el correr de los minutos. Muy sacrificado, remató al poste un cabezazo luego del tanto de Rodrigo.

José Luis Gayà

6/ Veloz De menor a mayor. El lateral izquierdo del Valencia no tuvo su mejor partido en la faceta defensiva, pero mejoró en el complemento como todo el equipo. Fue artífice de algunos centros que llevaron peligro.

Carlos Soler

5/ Ausente. El canterano volvió a jugar de volante por el sector derecho y se le notó poco participativo. Sobre el final fue sustituído por Batshuayi y Wass ocupó su lugar.

Daniel Parejo

6/ Claro. El capitán comenzó el juego con dificultades para marcar, pero se terminó afianzando con un buen segundo tiempo. El '10' aporta la calidad y distribución que el equipo necesita.

Geoffrey Kondogbia

6/ Fuerte. Al igual que Parejo, al francés le costó hacer pie en el mediocampo, pero con su fuerza y empuje logró mejorar para la segunda mitad. Es clave en el funcionamiento del equipo de Marcelino.

Daniel Wass

8/ Polivalente. El danés demostró la categoría que tiene y por qué el Valencia lo llamó. Polivalente, plurifuncional y muy enérgico en su debut oficial con la camiseta che. Arrancó por la izquierda y terminó jugando en la derecha. Gran asistencia a Rodrigo en el gol.

Santi Mina

6/ Voluntarioso. El Gallego no tuvo muchas intervenciones en el juego, pero demostró muchas ganas y esfuerzo. Presionó la salida del Atlético de Madrid. Fue reemplazado por Gameiro.

Rodrigo Moreno

9/ Sensacional. El hispano brasileño fue la gran figura del partido. Ante cada ataque generó peligro en el arco de Oblak y empató el partido con un golazo, luego de un excelente control orientado con el pecho. Rodrigo está en racha.

Mouctar Diakhaby

7/ Firme. El francés debutó oficialmente en un partido duro y mostró seguridad y firmeza en la defensa valencianista. Buen estreno del ex Lyon.

Kevin Gameiro

6/ Movedizo. El ex Atlético de Madrid tuvo su estreno justo frente a su ex equipo y estuvo muy cerca de amargarlo. En la última jugada del encuentro, logró un gran desmarque y no pudo vencer a Oblak.

Michy Batshuayi

7/ Peligroso. El belga tuvo sólo 15 minutos de acción, pero aún así mostró su jerarquía y desequilibró a la defensa rival. Muy peligroso y astuto, inició la jugada en la cual Wass estuvo a punto de darle la victoria al conjunto che.