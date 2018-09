Tintes verdiblancos en la prelista de Luis Enrique

Luis Enrique no se olvida del Real Betis. El nuevo seleccionador español, tal y como anunció en su presentación, daría a conocer una prelista de hasta 70 futbolistas que tendrían opciones de ir convocados con España en los próximos encuentros del combinado nacional.

De esta manera, ya se han podido conocer algunos de los jugadores que baraja el extécnico del Barcelona. Entre ellos están los de cuatro futbolistas que militan en la entidad de las trece barras: Marc Bartra, Loren Morón, Sergio Canales y Pau López.

De Europa a la selección

Dos de los artífices del regreso a Europa están a las puertas de ser convocados con la selección española. El caso de Marc Bartra es especial ya que el exdefensor del Borussia Dortmund estuvo en todas las quinielas para ser seleccionado por Julen Lopetegui para disputar el Mundial de Rusia 2018 con España, aunque finalmente tuvo que verlo desde casa. El central bético, habitual en las convocatorias con el combinado nacional durante sus años como jugador del FC Barcelona, espera impaciente la llamada de Luis Enrique para volver a vestir la camiseta de España. Tras consolidarse en el eje de la zaga bética la pasada campaña, y con la retirada de Gerard Piqué de la selección, Bartra podría tener un hueco en la defensa española.

Bartra celebra la victoria con los aficionados | FOTO: Getty Images

Una de las revelaciones de la temporada no podía faltar en la prelista del nuevo seleccionador español. Loren Morón no solo se hizo un hueco en la plantilla y el once del Real Betis el curso pasado, sino que parece haberse hecho con el puesto de titular en el regreso de los verdiblancos a Europa y a sus 24 años ya suena para vestir la elástica de la Roja. El ariete marbellí llegó desde Segunda División B para anotar en su debut en Primera División un total de siete goles en 15 partidos. Visto el rendimiento y la proyección del canterano, los dirigentes béticos no dudaron en prolongar la vinculación del delantero hasta 2022, con una cláusula que ronda los 40 millones.

Loren celebra su primer tanto con el primer equipo | FOTO: Getty Images

Made in Serra Ferrer

El del Real Betis ha sido uno de mercados de fichajes más movidos, y rentables, del verano. Y Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del club, tiene gran parte de culpa. El mallorquín ha logrado varios fichajes de renombre a coste cero de cara a reforzar una plantilla que este curso deberá afrontar tres competiciones. Sergio Canales, tras terminar contrato con la Real Sociedad, pasaría a formar parte de la disciplina verdiblanca a partir de este verano. El que fuera canterano del Racing de Santander pasó por las diferentes categorías inferiores de la selección española y, tras haber recuperado su mejor nivel en San Sebastián, está dispuesto a debutar con la absoluta. Los cinco goles y 11 asistencias logradas entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League lo avalan.

Canales durante un partido de pretemporada | FOTO: Getty Images

El ex arquero del Espanyol y guardián de la portería de la selección española sub-21 en varias ocasiones, recaló este verano en Heliópolis. Junto a Sergio Canales, Joel Robles y Takashi Inui, Pau López ha sido una de los jugadores que los verdiblancos han incorporado durante este mercado de fichajes aprovechando que terminaban contrato con sus respectivos clubes. Titular durante prácticamente la totalidad de la temporada (hasta que se decidió a no renovar con el conjunto perico y fue relevado por Diego López en la portería), el canterano espanyolista debutó con la Rojita a los 21 años, con la cual ha jugado cinco encuentros. Según se ha podido saber, este es otro de los nombres que baraja Luis Enrique para reforzar la portería de España.