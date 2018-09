Álvaro Cervera: "Tenemos la esperanza de hacer un buen partido y sacar los puntos"

Antes de mediodía en la sala de prensa de El Rosal, Álvaro Cervera atendía a los medios que siguen la actualidad del Cadiz CF. Como no podía ser de otra forma el tema estrella era la salida definitiva del extremo utrerano Álvaro García después del culebrón veraniego y cómo llega el equipo al encuentro ante el Numancia.

Hablando sobre el adversario solo tenía buenas palabras: “Nos enfrentamos a un clásico de la Segunda División, con las cosas bien hechas durante muchos años. Me parece un club modélico, me parece que así deben hacerse las cosas en un club de fútbol; con tranquilidad, con serenidad, haciendo las cosas que piensan”. Cervera se deshacía en elogios hacia el equipo soriano. “No se dejan influenciar por resultados o por el entorno y al final eso tiene sus frutos, como el año pasado que casi acaban ascendiendo”.

Respecto al equipo amarillo añadía: “Es un sitio donde la temporada pasada hicimos uno de los peores partidos fuera, lo afrontamos bien pero vamos a ver como se nos da. Tenemos esperanzas de hacer un buen partido y sacar los puntos”.

Volviéndose a centrar en el equipo rojillo comentaba: ”El cambio fundamental es el entrenador, las ideas son diferentes, quizá las que trae de su antiguo club el Reus y con la pérdida de un jugador bastante importante que para ellos era Iñigo Pérez. Es otro tipo de equipo, con delanteros buenos y normalmente con los conceptos claros. Son un equipo con buen trato de balón, cuando lo tienen y les dejas te hacen daño, pero cuando no lo tienen es un equipo difícil de batir".

Para acabar, daba su opinión sobre la marcha del extremo izquierdo utrerano: ”Parece que lo de Álvaro al final se va a cerrar, por mi parte el comportamiento de él ha sido espectacular, cuando ha entrenado lo ha hecho con todas las garantías". También dejaba un dardo para su entorno: “Habiendo lo que había detrás todos hemos estado pendientes de la situación, pero ha sido un jugador que mientras ha estado aquí ha tenido un comportamiento muy bueno”.