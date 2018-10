A esperar que no se vuelva a repetir

Partido necesitado para ambos equipos, pero sobretodo para un Real Oviedo que jugaba en casa el Carlos Tartiere ante su afición, una afición exigente pero comprensiva.



El Oviedo debía salir a ganar el partido, y aunque no fue un partido vistoso para la afición, fue un partido disputado, ambos equipos bien dispuestos en el verde del Tartiere, donde fue más el ímpetu que le puso el equipo azulón, puesto que se veía más necesitado de los puntos.



La primera mitad fue puro trámite para ambos equipos, uno que quería el Oviedo y no podía, y otro que no ofrecía mucho y se resguardaba de las pocas acometidas que recibía, bien posicionado en defensa.



La segunda mitad ya fue otro cantar, como se suele decir por aquí, "A las trincheras que la guerra continúa", y así fue, una guerra que continuaba para ambas escuadras, aunque le puso más ambición el Oviedo de Anquela, pero sin mucho acierto.



El primer gol vino de falta en el 60, Aaron materializó una falta que el delantero visitante rechazó pero hacia el lado equivocado e introdujo el balón en su portería, ante la imposibilidad del portero del Córdoba CF.



El conjunto azulón congeló el partido, más bien temiendo el empate del equipo andaluz, que el segundo de ellos, pero en el 93, para asombro de todos, Johannesson marcó en un uno contra uno ante Kieszeck.



El Córdoba por su parte lo intentaba pero con poca puntería y fortuna, Sergi Guardiola dispuso de la más clara, pero se fue por poco donde pudo empatar el encuentro a uno.



Partido disputado y de nervios en el Tartiere, donde el equipo local se llevó los +3 tan necesitados para seguir luchando por la parte de arriba de la clasificación, y demostrar su solidez delante de su afición y que puedan seguir soñando por el Play-off.