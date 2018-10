Fran Sánchez: "Tenemos ganas de empezar y de revalidar esta Copa Catalunya"

Fran Sánchez y sus chicas se juegan este jueves el pase a la final de la Copa Catalunya frente al CF Paradinyes. Será el primer reto oficial de la temporada después de una pretemporada inolvidable por la primera gira y los partidos de alto nivel contra Chelsea, Manchester City y Montpellier: "Ojalá en el futuro las pretemporadas sigan siendo así de especiales, eso significa que se están haciendo pasos hacia adelante en el fútbol femenino".

El FC Barcelona parece ser bastante superior que el rival de estas semifinales: "Tenemos que afrontar este rival con humildad e intentar sacar lo mejor". El entrenador no quiere todavía pensar ni en la Liga Iberdrola, que todavía no se saben los horarios ni de la primera jornada, ni el Champions: "Hoy toca centrarnos en la Copa Catalunya, que es la competición que tenemos ahora. Tenemos ganas de empezar y de revalida esta Copa Catalunya".

El entrenador axulgrana no podrá contar con toda su plantilla al completo con las bajas por lesión de Van der Gragt, Bussaglia, Torrejón y Hamraoui ni con las internacionales sub-20 que están diputando el Mundial de Francia: "Me gustaria poder contar con todo el mundo pero desgraciadamente las lesiones han aparecido a la pretemporada. Además, afortunadamente, algunas de nuestras futbolistas no van a llegar hasta después de la final del Mundial sub-20". Fran también ha tenido palabras para la actuación de la selección española en este mundial: "Creo que la selección espanyola está haciendo un gran mundial y que nuestras futbolistas están siendo parte importante del equipo".

Pese a estas bajas de último momento, tanto las buenas como las malas, Fran ha reconocido que "actualmente tengo a 24 jugadoras y esosignifica que tenemos jugadoras suficientes y con estas trabajaremos para tratar de conseguir los mejores resultados posibles" cuando ha sido preguntado por las posibles posiciones que le quedaban por cubrir.