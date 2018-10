Ernesto Valverde: "Me gustaría tener este punto de regularidad que tuvimos la temporada pasada"

La temporada 2018/19 ya ha empezado y la máquina azulgrana comienza a engrasarse con la mente puesta en revalidar los títulos conseguidos durante la temporada pasada y prueba de ello es el nuevo proyecto que el técnico del primer equipo, Ernesto Valverde, tiene fijado entre ceja y ceja: que sus jugadores transmitan la misma continuidad, fortaleza, regularidad y sensación de equipo que tuvieron en la temporada pasada.

El técnico cacereño ha repasado la actualidad del club y otros temas que han sido noticia durante este verano, como la presencia que han tenido los jugadores de la cantera en la gira americana, el Mundial ganado por Francia, la llegada del VAR a la competición española o la marcha de Cristiano Ronaldo rumbo a Italia, además de que ha hablado sobre la responsabilidad que se siente al estar al mando de un equipo tan exigente como lo es el Fútbol Club Barcelona.

El nuevo proyecto de Ernesto Valverde ya coge color y prueba de ello es el objetivo que tiene de cara a la ya presente temporada: "Lo que me gustaría mantener esta temporada es la sensación de equipo que dimos el año anterior. A lo largo de una temporada es muy difícil de conseguir, sobre todo en equipos como los nuestros, que tenemos un espíritu atacante. A nosotros generalmente no se nos han roto los partidos, lo que ha sido fundamental de cara a mantener una línea y poder ser campeones y ser regulares. Creo que es lo que tenemos que mantener. Hicimos un esfuerzo enorme por mantenernos siempre juntos, tanto en ataque como en defensa."

Los azulgranas, que tienen en mente revalidar los títulos conseguidos e incluso mejorar el palmarés obtenido en la temporada 2017/18, quieren conseguir volver a la buena racha que ya consiguieron en el curso pasado con el récord de imbatibilidad conseguido y avanzar en otras competiciones como la UEFA Champions League, siendo la máxima competición continental y una espinita que el año pasado se les quedó clavada, puesto que fueron eliminados de forma sorprendente por la Associazione Sportiva Roma en los cuartos de final y por ello, Ernesto Valverde pide concentración: "Tuvimos un día horrible el día de la Roma y en estos momentos puntuales debemos estar atentos, aunque sabemos que en competiciones de este tipo, al final dependes de un error en un día determinado. Hay que estar especialmente concentrado."

Sobre lo esperado de cara a los próximos retos fijados ya en el calendario, el técnico cacereño ha hecho referencia a la responsabilidad que supone el dirigir a un equipo tan exigente como lo es el Fútbol Club Barcelona, a sabiendas de que ganarlo todo es muy difícil, ya que otros equipos son claros aspirantes: "Es cierto que un año el Barça lo ganó todo y que otro año ganó cinco competiciones de seis posibles y uno quiere aspirar siempre a todo, pero ganarlo todo no se puede o es muy difícil. Evidentemente, es la obligación que hay aquí y queremos aspirar a todo. Lo que sí sé es que la mejor manera de aspirar a todo es ser el mejor del primer día al último."

Al haberse llevado a algunos canteranos para disputar la gira que el equipo realizó por Estados Unidos, Ernesto Valverde ha hablado sobre la apuesta que el club siempre hace por los jóvenes talentos que son integrantes de La Masia y ha dejado claro que demuestran ambición: "El club siempre tiene que hacer una apuesta firme por los jugadores de la cantera, aunque no siempre es tan sencillo porque en el primer equipo hay una exigencia implícita y después porque hay una gran competencia. Al final todo depende de ellos. Yo estoy deseando que salgan jugadores jóvenes que vengan aquí y se quieran comer el campo, que marquen un montón de goles o que se peleen para que no nos los marquen. Veo buenos jugadores en el Barça B, con ambición, y tengo mucha ilusión con lo que veo."

Por último, sobre la llegada del VAR a la competición española, Ernesto Valverde ha comentado: "La sensación es que el VAR y la tecnología llegan para ayudarnos, sobre todo a nivel de justicia dentro del área. Lo que no sabemos es la incidencia que tendrá. A mí me gustaría que el VAR no incidiera en el ritmo de los partidos."