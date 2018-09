El debate: ¿se necesitan más fichajes en el Barcelona?

El de la temporada 2018/19 ha sido un mercado estival en el que el nuevo proyecto que Ernesto Valverde tiene entre ceja y ceja ha calado hondo a la hora de dar un golpe de autoridad y hacerse con los mejores refuerzos posibles. Con la mente puesta en revalidar los títulos conseguidos el pasado curso, la máquina azulgrana ya comienza a engrasarse a falta de que se cierre la plantilla. ¿Se incorporarán más jugadores? ¿Habrá más salidas? Todo puede pasar. La puerta no está cerrada.

Una plantilla capacitada para todo (Marc Moreno Farré, @marcmf9)

Riqui Puig en el Trofeo Joan Gamper | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

El mercado estival está a punto de cerrarse y como dijo su presidente, Josep Maria Bartomeu, el equipo azulgrana sigue atento al mercado, aunque sin imponerse ninguna obligación.

¿Necesita el Barça reforzarse aún más? No, no lo necesita. El Fútbol Club Barcelona tiene todas las posiciones bien cubiertas y un gran filial en auge. Fichar más jugadores podría impedir que los canteranos tengan oportunidades de debutar con el primer equipo y demostrar que están listos para jugar y tener minutos en el club de sus amores.

El once inicial ya es mucho más que competitivo. Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitić, Philippe Coutinho, Malcom, Leo Messi y Luis Suárez, se han posicionado como los once mejores jugadores del plantel culé. Tal vez, el azulgrana sea el mejor once del mundo, y lo es sabiendo que nos dejamos en el banquillo a jugadores como Arturo Vidal, Clément Lenglet, Arthur y otros que podrían formar parte de la primera plantilla sin ningún tipo de problemas.

El club debería confiar en sus futbolistas canteranos

El club ha hecho cuatro fichajes para reforzar al primer equipo: Arthur Melo, Arturo Vidal, Clément Lenglet y Malcom. Ernesto Valverde dispone de cuatro jugadores que lo tienen todo para triunfar en Can Barça y han venido por un precio muy asequible para ser un mercado de fichajes como el actual.

Con la plantilla reforzada, el equipo no tiene sitio para más jugadores. El fichaje de un nuevo jugador podría cortar la progresión de los más jóvenes y quitaría protagonismo a futbolistas importantes de la plantilla. Este hecho, obviamente, sería perjudicial para la moral y la participación de los pesos pesados del primer equipo.

La filosofía del Barça con la cantera es digna de admirar o por lo menos lo era. En los últimos años, los jugadores del filial que han disputado partidos con el primer equipo han sido menos. Es obvio que queda en el recuerdo más cercano la generación de oro de la cantera blaugrana: Andrés Iniesta, Carles Puyol, Leo Messi, Xavi Hernández y compañía. Aquellos jugadores tenían una calidad que difícilmente será posible de igualar.

Aunque parece ser que esta filosofía está renaciendo. En esta pretemporada, Ernesto Valverde ha dado muchos minutos a jugadores del segundo equipo. Entre ellos han destacado dos: Juan Miranda, el lateral izquierdo que formó parte del Juvenil A que consiguió la UEFA Youth League la pasada campaña y Riqui Puig, considerado ‘el futuro Iniesta’ y elogiado por todo el mundo del fútbol.

Ernesto Valverde tiene en sus manos a dos de los jóvenes más prometedores del mundo. Los jóvenes talentos tuvieron minutos en el partido de presentación disputado en el Camp Nou ante el Club Atlético Boca Juniors y dejaron buenas sensaciones. Asimismo, han tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo en varias sesiones preparatorias. Es por eso que, el Fútbol Club Barcelona debería confiar en sus futbolistas canteranos y no fichar más durante este mercado de traspasos.

Fichajes para mejorar la plantilla (Iván Giner Montoro, @ivanginer8)

Luis Suárez en el Trofeo Joan Gamper | Foto de Noelia Déniz, VAVEL

En Barcelona continúa el debate acerca de si se debe fichar más esta temporada y quizá sí que haya ciertas posiciones en las que no vendría mal un refuerzo.

El mercado de fichajes de la temporada 2018/19 no ha sido el más movido de las últimas temporadas. Es cierto que el Fútbol Club Barcelona, junto al Valencia y el Atlético de Madrid, ha sido uno de los equipos que más se ha movido este verano. Aún así, en Barcelona sigue habiendo gente que piensa que reforzarse más si cabe no estaría de más, y la verdad es que todo lo que sea mejorar una gran plantilla, siempre es de buen recibo.

En los últimos años, al club, o más concretamente a la directiva, se le criticaba esa falta de planificación de pretemporada y la realización de fichajes que no aportaban gran cosa. Se les reprochaba ese fondo de armario que otros equipos sí que tenían y que les permitían disputar todas las competiciones permitiéndose rotar y disponer de más variantes tácticas.

Si es necesario y por mejorar, que se fiche

Los fichajes para esta temporada han sido Arthur, Arturo Vidal, Clément Lenglet y Malcom, y además, se ha producido la vuelta de Rafinha tras acabarse su cesión, para suplir las bajas de André Gomes, Andrés Iniesta, André Gomes o Paulinho. Lo que queda claro es que este año sí que se cuenta con más variantes y mayor profundidad de plantilla y que, con estos refuerzos, el centro del campo parece cubierto. Pero hay otras posiciones en las que sí que podría reforzarse el club culé.

En lo que concierne a la portería, no se va a llevar a cabo ningún fichaje porque no es necesario. Marc-André ter Stegen es el guardameta titular y uno de los mejores del mundo en este momento, contando con un suplente de muchas garantías como lo es Jasper Cillessen. En lo que respecta a la defensa, la zona central está cubierta con la presencia de Gerard Piqué, Samuel Umtiti, el recién llegado Clément Lenglet y Thomas Vermaelen. En la zona de los laterales es donde viene el primer debate.

El carril derecho es ocupado por Nélson Semedo y Sergi Roberto. No estaría de más la llegada de un lateral consolidado que le disputara el puesto con el portugués para así liberar al de Reus y darle la opción de jugar en su posición natural. Esto aportaría a Ernesto Valverde más opciones en el centro del campo y también en el lateral derecho.

Por su parte, el lateral izquierdo es adueñado por completo por Jordi Alba. Además, tras la venta de Lucas Digne al Everton, se ha apostado por Juan Miranda, del filial, como su competencia en esa posición. Sin experiencia en el primer equipo, vendría bien la llegada de un lateral consolidado y que, aunque venga en condición de suplente, le permitiera un mayor descanso. No está mal la idea de confiar en la cantera, pero la llegada de un jugador de esa posición permitiría un recambio de mayor experiencia y mayores garantías.

En la parcela atacante hay que subrayar que Leo Messi y Luis Suárez son insustituibles. Además, el buen estado de forma de Ousmane Dembélé y la llegada de Malcom parecen cubrir las necesidades en ataque. Sin embargo, el mal estado de Luis Suárez de cara a portería en este inicio de temporada y la no confianza de Ernesto Valverde en Munir y Paco Alcácer plantean la duda de si se podría fichar a un delantero que compitiera con el charrúa. La llegada de un ariete que compitiera con el de Salto vendría bien a todos, incluso al técnico, para que su delantero centro descansara y se activara aún más.

No sabemos si habrá más noticias en Can Barça, pero es cierto que a día de hoy, sí que se han llevado a cabo buenas incorporaciones. Sin embargo, reforzar ciertas posiciones otorgaría multitud de soluciones y variantes para afrontar todas las competiciones. Curiosamente, se habla de jugadores como Adrien Rabiot, del Paris Saint-Germain, como principal opción. Si es necesario y por mejorar, que se fiche. Si es fichar por fichar, no.