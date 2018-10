Jordi Masip: "Siempre digo que ser uno más de ellos es el mejor recuerdo que tengo"

Los de Ernesto Valverde visitan el Estadio José Zorrilla el próximo sábado y uno de los integrantes del conjunto dirigido por Sergio González Soriano, Jordi Masip, ha concedido una entrevista exclusiva al club azulgrana en la que ha hablado sobre lo muy ilusionado que se muestra por la visita del que fuera su equipo.

El guardameta sabadellense de 29 años y titular en la portería del conjunto pucelano, jugó en las categorías inferiores del club azulgrana, formó parte del primer equipo desde la temporada 2014/15 hasta la temporada 2016/17 y jugó cuatro partidos oficiales antes de poner rumbo hacia una nueva aventura con la mente puesta en tener más minutos de los que tenía cuando Claudio Bravo, Jasper Cillessen y Marc-André ter Stegen asumieron el rol de principales guardianes de la portería culé.

Ganador de más experiencia, dos alirones en la competición liguera, tres trofeos en la Copa del Rey, uno en la UEFA Champions League, uno en la Supercopa de Europa, uno en la Supercopa de España y uno en el Mundial de Clubes, Jordi Masip se siente ambicioso y espera que su equipo pueda puntuar ante los azulgranas. Sobre las sensaciones que tiene antes de disputar el duelo y encontrarse con algunas fieras en ataque como lo son Leo Messi o Luis Suárez, el guardameta ha comentado: "Tengo mucha ilusión por enfrentarme a ellos porque tengo compañeros allí con los que pasé temporadas muy buenas. Todo el vestuario del Valladolid tiene ganas. La temporada pasada trabajamos mucho para jugar en Primera División y poder participar en partidos así. Trabajamos con muchas ganas para el sábado y para hacer un buen partido ante la afición."

Sobre la preparación llevada a cabo en los últimos días, el portero catalán ha comentado: "Sabemos que es un partido especial, contra un gran equipo, pero lo afrontamos y lo preparamos con tranquilidad y normalidad, porque al final es lo mejor cuando te encuentras ante estos retos."

Además, Jordi Masip ha hecho referencia a lo que siente días antes de encontrarse enfrente de su pasado: "Siempre digo que ser uno más de ellos es el mejor recuerdo que tengo. Todos los compañeros que tuve me trataron muy bien."

Sobre lo aprendido como culé, Jordi Masip ha hecho referencia a la experiencia vivida en Can Barça y la ha calificado de gratificante: "Entrenar con ellos tres temporadas seguidas me hizo crecer como portero y me ayudó a ser mejor y tener un poco de experiencia. Ahora, aquí, en Valladolid, intento transmitir algo de lo que aprendí. Me toca ser uno de los veteranos del vestuario, porque tenemos gente joven que está creciendo e intento ayudar a todos y aportar mi granito de arena."

El guardameta del conjunto pucelano ha hablado sobre lo que supuso ascender a la máxima categoría del fútbol español: "Soñaba que fuera así, pero no se podía saber. Finalmente conseguirlo en la primera temporada fue una sensación inmejorable. Ahora es fácil decirlo, pero no fue sencillo. Luchamos mucho, ya que pasamos por momentos complicados, pero nos recuperamos y conseguimos este ascenso tan importante para la ciudad, para el club, para la afición y para todos los jugadores."

Por último, Jordi Masip habló sobre el que fuera su club y valoró a las nuevas incorporaciones, sabiendo que se ha reforzado muy bien: "Se ha reforzado muy bien. Tenía una base muy sólida, competitiva, pero ha añadido jugadores muy buenos que aportarán mucho. Tiene una plantilla amplia y de calidad para afrontar todos los retos. La temporada es larga y les irá muy bien para hacer cambios y dar descanso a todos."