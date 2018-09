Previa CD Leganés - Real Sociedad: vuelve Asier a Butarque

Vuelve Asier a Butarque. El retorno del hombre que le dio todo al club se produce en la segunda jornada de Liga. Así, sin avisar, llega la Real Sociedad hasta el feudo 'pepinero' con el objetivo de conseguir el pleno de puntos. Por parte local, el Leganés perdió su primer encuentro por 2-1 frente al Athletic de Bilbao.

Suena curioso, pero el primer partido en Butarque de la era post-Garitano, también estará presente el técnico vasco. El de Bergara se sentará en el Estadio Municipal, pero en otro banquillo. Esta vez no dirigirá a los blanquiazules, y será Pellegrino quien lo haga. Sentimientos mas que encontrados en una afición que quiere mucho a Asier, pero que sin lugar a dudas, animará a los suyos hasta el final y quieren que los tres puntos se quedan en casa. El destino ha sido caprichoso, y el reencuentro ha sido mas pronto de lo esperado.

Despedida de Asier Garitano de Butarque | Foto: LaLiga Santander

Un Leganés con mas efectividad que resultados

En el primer partido de Pellegrino con el CD Leganés en la competición liguera, el conjunto blanquiazul cayó derrotado por 2-1 frente al Athletic Club de Bilbao. Un partido en el que se pudieron ver cosas interesantes ya desde un inicio. Jugó Raúl García en el lateral zurdo y Jonathan Silva en el interior izquierdo. Por la derecha Juanfran parece que será titular. Además de Gumbau, Rubén Pérez, Eraso y la solidez arriba de Carrillo. 4-2-3-1 marcado y muy replegado en defensa para buscar la transición rápida.

También se vio que este Leganés tiene mas pegada y un banquillo mas amplio. Es más, Pellegrino optó en algunos tramos por un 4-2-2 con Carrillo y Santos arriba. A la espera de En Nesyri, Arnáiz, Rolan, etc. Pegada de sobra. El equipo de momento ilusiona, aunque queda ver la efectividad que tiene. En San Mamés pagó caro un error defensivo en los últimos segundos de encuentro. Si no, un mas que merecido reparto de puntos. Butarque se presenta como ocasión para redimirse y empezar a sumar en su casillero.

Una Real sociedad 'made-in' Garitano

El efecto Garitano ya se nota en el cuadro vasco. En el primer partido de la temporada, en un duelo complicado frente al Villarreal, se alzaron con la victoria en el Estadio de la Cerámica. Ganaron por 1-2 remontando el tanto inicial de Gerard Moreno. Goles obra de Willian José y de Juanmi. 4-3-3 de Asier con el objetivo de lograr el equilibrio en las líneas. Se ha adaptado al fútbol de toque donostiarra y apuesta por Mikel Merino, Zubeldía e Illarramendi para darle fútbol a su juego.

Además este juego de la Real también se sustenta en dos auténticos puñales por las bandas. Uno es Zaldua en el lado derecho, que ya entrenó con Asier en Leganés; y Theo en el zurdo, que ya demostró sus cualidades en Alavés y Real Madrid. A ellos hay que añadirle los dos emblemas del club. Uno es Willian José, que es puro gol, y ya lo demostró en esta primera jornada; y como no, Oyarzabal. El jugador que ha descartado marcharse del club, quiere seguir creciendo en la Real. Garitano se lo agradece y seguro que conseguirán grandes cosas juntos.

La Real Sociedad celebrando un gol | Foto: LaLiga Santander

Para el partido destacar las bajas de Miguel Ángel Moyá, Januzaj y Aguierretxe por parte de la Real Sociedad mientras que hasta última hora no se conocerán los jugadores con los que no podrá contar Pellegrino. Dato curioso es que el Leganés cuando se estrena en casa no pierde en los últimos trece años. Fue en 2005 cuando cayó frente al Alcalá, por aquellos entonces en Segunda División B. Aliciente positivo para el club 'pepinero' que quiere conseguir sus tres primeros puntos esta campaña.

Posibles alineaciones