¿Qué fue de Nino?

Desde el sorteo de los calendarios de Liga en Primera y Segunda división, todos tienen sus partidos marcados en rojo. Habrá quién los tenga únicamente para los derbis Barça-Madrid, Sevilla-Betis… otros también los marcarían, pero por tener en mente realizar unos desplazamientos, bien sea por ver un estadio emblemático, o simplemente por el deseo de pasar un día visitando otra ciudad para horas después, alentar a su equipo; la casuística es variada.

No son los aficionados únicos que marcamos esos partidos en rojo, los futbolistas también lo hacen. La razón no es otra que visitar a un ex equipo, donde ha forjado parte de su trayectoria como futbolista profesional, ha dejado atrás a compañeros de vestuario y hecho disfrutar a una afición. Ese es el caso de Juan Francisco Martínez Modesto, más conocido como “Nino”. El próximo Domingo, tendrá uno de esos partidos especiales, se reencontrará con Osasuna, un equipo con el que tuvo la ocasión de vivir grandes momentos y otros más duros.

Un repaso a su trayectoria: Elche, Levante y Tenerife.

Nino nació en Almería el 10 de Junio de 1980. Sus primeros pasos como futbolista los dio en Elche, la que podría considerarse futbolísticamente su casa. Tras pasar por el filial ilicitano, con apenas 17 años logró su primera oportunidad con el primer equipo franjiverde, anotando 2 goles. El protagonismo del jugador fue in crescendo con el paso de las campañas, mejorando progresivamente sus registros goleadores. Una de esas temporadas fue la 2004-2005, donde el ariete logró anotar 20 goles y consagrarse como un jugador fundamental.

En 2009, el jugador anotó 29 goles, haciéndole valedor del trofeo Pichichi, Zarra, mejor jugador y delantero de segunda división La temporada que hizo Nino en el Elche no pasó desapercibida y el Levante le ofreció la oportunidad de jugar por primera vez en un equipo de Primera División. Sus registros goleadores resultaron algo discretos, anotando un único gol. Fruto de esa mala temporada, el jugador acabó cedido en el Club Deportivo Tenerife, equipo donde volvió a destaparse como un delantero con mucha pólvora, anotando hasta 17 dianas en 40 partidos disputados.

La temporada realizada fue realmente brillante y fruto de ello, el club chicharrero adquirió en propiedad al delantero, firmando en otra magnífica temporada con 29 goles en su haber. Fue esta temporada de 2009, una de las más especiales en su carrera, ya que sus goles y participación le hicieron valedor de los trofeos Pichichi, Zarra, mejor jugador y delantero de Segunda División. Posteriormente, en la tercera campaña con el conjunto de las islas logró otros 14 tantos y la última temporada firmó 17 goles.

Su paso por Osasuna

El siguiente paso en la carrera futbolística del jugador sería Osasuna, avalado por sus buenos registros goleadores y ser un jugador más que notable durante su estancia en el conjunto canario. Si bien es cierto que las cifras anotadoras no fueron tan espectaculares como en Tenerife, se puede decir que pudo vivir un carrusel de emociones en el conjunto navarro.

En la temporada de su debut con la camiseta rojilla anotó 6 goles, cifras algo discretas viendo las referencias anteriores. La temporada 2012-2013 fue una de las más duras para el jugador, no sólo por anotar pocos goles sino por la rotura del ligamento cruzado anterior que no le permitió volver a los terrenos de juego hasta Febrero de la siguiente temporada y firmando Osasuna su descenso a la categoría de plata.

Nino ha militado en Osasuna desde 2011 a 2016, donde ha disputado 147 partidos con el club rojillo anotando 27 goles. El primer año en Segunda División resultó especialmente duro, las tensiones internas a nivel institucional de un club en pleitos, unido a la no consecución de resultados deportivos, estuvo a punto de abocar al club a Segunda B, o como conocemos los rojillos “la temporada de Sabadell”.

En su último año, un Osasuna que pocos meses antes había superado un matchball importante logró el retorno a Primera División; de rozar el infierno a subir al cielo en apenas una temporada. En estas dos campañas, el almeriense anotó 18 goles, facilitando la consecución de los objetivos de Osasuna. Sin embargo, la cada vez menos presencia del jugador sobre el verde del Sadar acabaron propiciando la salida del jugador, con destino a sus orígenes futbolísticos: el Elche Club de Fútbol, donde milita actualmente. Los registros del jugador al finalizar sus 5 temporadas en Osasuna fueron 147 partidos jugados y 27 goles anotados.

Un homenaje a un jugador emblemático.

Parece claro que el actual jugador franjiverde dejó huella en su paso por Osasuna. Por esta razón, y aprovechando la visita del Elche a Pamplona, en los prolegómenos del encuentro, el presidente de la entidad rojilla, Luis Sabalza, hará entrega de un obsequio como recuerdo del que ha sido, es y será un jugador querido en la casa rojilla.