Asier Garitano: "Confiamos en la plantilla actual"

Asier Garitano ha comparecido en la rueda de prensa de Zubieta previa al partido del viernes a las 22:15 en Butarque. El entrenador de Bergara ha alabado a sus jugadores, y confía en su actual plantilla, dándole valor a la cantera y sus futbolistas. Garitano espera "sacar el máximo rendimiento con esta plantilla". El técnico realista confirma estar a la espera de un refuerzo de última hora, y si no llega ahora será en el mercado invernal, pero le gusta su plantilla: "Lo que tenga que venir llegará, pero a día de hoy no vamos a fichar a ningún jugador. Nos centramos en lo que tenemos, y preparar los siguientes partidos con lo que tenemos", subrayó el de Bergara.

Sobre la posibilidad de fichar un delantero centro después de la nueva lesión de Agirretxe ha descartado esa vía: "El tema de Imanol es especial, le falta la continuidad de los entrenamientos, a nosotros este contratiempo no nos gusta. Recuperarse de una lesión suele costar, y no queríamos nadie que recayera de la lesión. Debemos asumir lo ocurrido, pero no vamos a reforzarnos en esa demarcación", confirmó Garitano.

El entrenador realista ha revelado la baja de Raúl Navas para el partido por unas molestias, y también la de Adnan Januzaj para los dos próximos partidos al no entrenar "con el grupo y trabajar en solitario". "En el parón, si todo va bien podría estar en de vuelta y jugar en el estreno de Anoeta".

Vuelta a Butarque, su antigua casa

La del viernes será una noche especial para Garitano. Regresará a su antigua casa, la primera experiencia profesional como entrenador en Primera, en un club donde le guardan cariño por llevarles a la élite y competir contra los grandes. "Butarque es mi casa. Será un partido diferente al pasar el banquillo visitante. Va a ser un rival exigente, que estuvo metido todos los minutos durante el partido de San Mamés, pudieron ganar y Unai Simón hizo una gran parada. Cuajaron muy buen encuentro, tienen jugadores de talento, compiten y Butarque es un escenario difícil", explicó Garitano.

El partido de San Mamés el Leganés mostró una cara parecida, pero han mejorado en talento y tienen un año más de experiencia en la competición. Garitano no se fía de su ex equipo y sabe de la fortaleza de jugar en Butarque, a la Real le costará crear ocasiones y ganar en ese estadio: "En San Mamés defendieron muy bien. Demostraron tener físico y el control del partido en algunas fases. Han mejorado en ataque, y son muy competitivos, manteniendo el bloque del año pasado. Es un equipo mejor que la temporada pasada, y este año dará guerra", finalizó la rueda de prensa.