El Extremadura UD comienza sumando

El Extremadura U.D. comienza su andadura en la Liga 123 sumando un punto que sabe a oro frente a un ordenado Real Oviedo en el Carlos Tartiere (1-1). Pasados ya unos días del partido, muchas son las cosas positivas que se pueden sacar en claro analizando el choque que enfrentó al equipo de la ciudad del cava a uno de los conjuntos llamados a estar en los puestos de ascenso esta temporada. Una de ellas, la afición. Una vez más. Un centenar de valientes se desplazaron hasta Asturias para alentar como siempre a los suyos. En cuanto al juego, cabe destacar el peligro a balón parado, el trabajo de equipo y la capacidad de sufrimiento en los lances complicados del choque, algo fundamental en esta división, dejando la sensación de ser un equipo aguerrido y difícil de batir. La actuación de Manu García fue notable de principio a fin, y más aún en los últimos minutos del encuentro, frenando las acometidas del rival.

Un Extremadura luchador

Once inicial del Extremadura U.D. frente al Real Oviedo. | Foto: LaLiga

Eran las seis menos cuarto de la tarde cuando Juan Sabas dio a conocer la alineación con la que el equipo extremeño debutaría en la liga de plata del fútbol español. En el once titular pudimos ver algunas de las nuevas incorporaciones. Enzo Rennella, Borja Granero, y los zagueros Pomares y Marcelo Djaló defendieron los colores del Extremadura por primera vez en competición oficial. Aficionados y prensa no quedaron indiferentes al ver que eran cinco los jugadores suplentes con los que iba a contar el técnico madrileño debido a las bajas de última hora de Diego Capel y Nico Delmonte. A pesar de este contratiempo, los de Almendralejo no bajarían los brazos en el encuentro y le jugarían de tú a tú sin ningún tipo de complejos al Real Oviedo.

Llegó la hora del tan esperado debut en la Liga 123 y arrancó el Extremadura 2018-19. Los primeros minutos de la primera mitad estuvieron dominados por el conjunto carbayón, creando mucho peligro en la portería visitante con balones que le llegaban a Toché desde la banda. Fue uno de esos balones el que aprovechó el veterano delantero para hacer el 1 a 0 en el minuto 10 de la contienda.

Las ocasiones del Real Oviedo seguían sucediéndose hasta mediados de la primera parte y el Extremadura se defendía correctamente en las llegadas al área de los asturianos. A punto estuvo de llegar el 2 a 0 de Toché con una vaselina que rozó el palo del guardameta de Pedrera. Los de Sabas supieron aprovechar los minutos en los que los azules se oxigenaban para estirar sus líneas sobre el terreno de juego y tomar el control del balón. Entonces llegaron las aproximaciones más peligrosas del equipo que vestía los colores de la región extremeña (elástica blanquiverde y pantalón negro). Kike Márquez tuvo un papel importante en esos momentos del partido echándose el equipo a sus espaldas. También Alex Díez, quien hizo estirarse al portero rival con una internada por la banda derecha. Fue Richard Boateng quien puso en aprietos a su ex-equipo por banda derecha antes del descanso.

Boateng poniendo en apuros a la defensa del Extremadura U.D. durante el encuentro. | Foto: LaLiga

La importancia de aprovechar las ocasiones

En la segunda mitad se notó un cambio en el equipo. El tiempo de descanso y la charla de Sabas sirvieron de ayuda para que el conjunto recién llegado a la liga se lo creyera y se asentara sobre el campo. El Extremadura se echó para adelante con Willy, que entró por Samu González, pero pronto se retomaría la tónica de los últimos minutos del primer tiempo con las llegadas del Oviedo. Entonces, Manu decidió ponerse el traje de héroe y no quitárselo hasta el final del partido, desviando un intencionado disparo de Boateng. Solo ante el guardameta, Baldé estuvo a punto de hacer el segundo, pero Djaló estuvo providencial cortando la jugada y mandando el balón a córner.

Fue en un córner, el primero del partido para los de Almendralejo, donde llegaría el gol que les iba a dar el primer punto de la liga. Sacó Kike Márquez, tocó Willy de cabeza y el ex-sportinguista, Álex Barrera, introdujo el esférico entre los tres palos con su pierna izquierda, anotando así el primer gol de la historia del Extremadura Unión Deportiva en LFP.

Álex Barrera celebra el gol que supuso el primer punto del Extremadura U.D. en liga. | Foto: LaLiga

En los minutos finales Sabas sacó a Aitor para dar más consistencia a la zaga y tratar de frenar el obús carbayón. Las paradas de Manu García a Saúl Berjón, Joselu y Javi Muñoz hicieron que hubiera reparto de puntos y el encuentro finalizara en tablas.

Próxima cita

Tras conseguir este valioso punto, dejando la sensación de ser un conjunto luchador con la capacidad de saber sufrir, el Extremadura U.D. ya prepara el choque del próximo viernes 24 de agosto a las 22.00 horas. Será ante su afición frente al recién descendido R.C. Deportivo de La Coruña en un partido que recientemente ha sufrido una modificación en su horario debido al protocolo de LaLiga por previsión de temperaturas elevadas al inicio del encuentro. Así se ha hecho comunicar por diferentes medios y el partido que estaba originalmente programado para las 20.00 de la tarde pasará a jugarse a las 22.00 . Este encuentro supondrá el regreso del fútbol profesional al Francisco de la Hera y a Almendralejo después de 16 años.