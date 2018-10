Previa Real Valladolid-FC Barcelona: a hacer del Estadio José Zorrilla otro fortín

Nunca es fácil enfrentarse a uno de los equipos revelación de la máxima categoría del fútbol español. Entre tanta competencia, siempre están esos equipos que en vez de luchar por entonar el alirón al final de la temporada, buscan firmar la permanencia por muy difícil que sea.

A pesar de que los integrantes de la categoría de plata gozan de todas las posibilidades para conseguir el ascenso y de que ese hecho implica la baja de nivel de otros competidores, los que ya han conseguido la gloria intentan mantenerse en un sueño en el que deciden anular el margen de error desde el principio con la mente puesta en un reto tan importante. El Real Valladolid lo sabe de primera mano. Los de Sergio González Soriano, que subieron de categoría la temporada pasada junto al Rayo Vallecano y la Sociedad Deportiva Huesca, quieren luchar para quedarse y disputar los partidos que tan emocionantes resultan ser para cualquier buen aficionado de este deporte. Con la confianza y la ilusión como premisas, los pucelanos quieren mostrar el carácter que se necesita para seguir a flote en LaLiga Santander.

Después de no haber conseguido los tres primeros puntos de la temporada liguera ante el Girona de Eusebio Sacristán, los blanquivioletas buscarán conseguir una victoria que les permita empezar a ver la luz en un túnel que no será fácil de recorrer. Ambición y perseverancia figuran en el diccionario de un equipo que quiere abrirse paso entre tantos titanes.

La confianza, la clave para superar los retos más difíciles

Después de que consiguieran ganar en los playoffs de la categoría de plata ante el Club Deportivo Numancia de Soria con un 4-1 en el global del marcador, los pucelanos buscarán un rayo de esperanza en la máxima categoría del fútbol español y lo harán después de haber empatado ante otro club que buscará continuar con lo que ya consiguió la temporada pasada: la permanencia. El Girona de Eusebio Sacristán salía al Municipal de Montilivi con la mente puesta en puntuar en el que era el primer compromiso liguero y el partido en el que se iba a dar el pistoletazo de salida definitivo. El club blanquivermell conseguía firmar el empate ante uno de los equipos revelación de la temporada y los de Sergio González Soriano consiguieron un reparto de puntos que fue beneficioso para ambos conjuntos.

Por ello, y de cara a conseguir alzar el vuelo entre la competencia que ya se está empezando a notar sobre el césped, los pucelanos quieren conseguir sus primeros tres puntos. Pero enfrente estará uno de los rivales más difíciles: el Fútbol Club Barcelona de Ernesto Valverde. Los azulgranas, que saldrán al terreno de juego del Estadio José Zorrilla para defender el título de campeones, quieren anular el margen de error desde el principio para igualar e incluso superar la buena racha que ya consiguieron durante el curso pasado.

Celebración de uno de los goles en los playoffs | Foto del Real Valladolid

La responsabilidad del campeón

Los pucelanos reciben al equipo que cantaron el alirón la pasada temporada. Los azulgranas, con Ernesto Valverde a la cabeza, conocen a la perfección la responsabilidad que se siente al tener que defender el título de campeones ante todos esos equipos que buscan desbancarles del trono. Con ambición, confianza, ilusión y perseverancia, quieren mejorar el palmarés conseguido en la temporada 2017/18 y la regularidad figura como palabra clave dentro del nuevo proyecto que se ha establecido en el feudo azulgrana. Con la intención de demostrar la sensación de unidad dentro del equipo y a sabiendas de que el staff técnico es conocedor de la exigencia que requiere dirigir a un equipo así temporada tras temporada, la expedición culé aterrizará en tierras vallisoletanas con la mente puesta en conseguir otra victoria después de haber empezado con el pie derecho la temporada, ganando al Deportivo Alavés de Abelardo con un resultado holgado y el carisma que siempre demuestra tener Leo Messi.

Leo Messi en la jornada 1 de LaLiga Santander 2018/19 | Foto de Tomás Rubia, VAVEL

Los antecedentes

El último partido que los azulgranas disputaron en tierras pucelanas fue el correspondiente a la 27ª jornada de la temporada 2014/15. Con Xavi Hernández todavía al mando del equipo y Gerardo Martino a la cabeza, el equipo cayó por la mínima y desaprovechó la opción de colocarse líder provisional en la tabla clasificatoria. En el Nuevo José Zorrilla, el conjunto catalán saltaba al césped con la intención de tener el balón bajo control, pero la intensidad del rival lo impidió y Fausto Rossi adelantó a su equipo en el marcador dictando la sentencia definitiva.

Las estadísticas le dan cierto favoritismo al conjunto de Ernesto Valverde. Los azulgranas, con cuatro victorias y una derrota, visitarán el Estadio José Zorrilla para conseguir sumar otros tres puntos. Respecto a los partidos disputados en el feudo culé, el equipo siempre ha salido victorioso con goleadas incluidas.

Temporada Jornada Encuentro Resultado 2013/14 27ª Real Valladolid - Fútbol Club Barcelona 1-0 2013/14 36ª Fútbol Club Barcelona - Real Valladolid 2-1 2013/14 8ª Fútbol Club Barcelona - Real Valladolid 4-1 2012/13 17ª Real Valladolid - Fútbol Club Barcelona 1-3 2009/10 38ª Fútbol Club Barcelona - Real Valladolid 4-0

Las estadísticas

Aunque la temporada acaba de empezar, repasamos las estadísticas de ambos equipos. Los pucelanos se sitúan en el treceavo puesto de la tabla clasificatoria por detrás del Girona de Eusebio Sacristán, con un único punto y el empate que han conseguido hasta ahora.

Por otra parte, los azulgranas se sitúan en el segundo puesto de la tabla clasificatoria por detrás del Sevilla de Pablo Machín, con 3 puntos y la única victoria que han conseguido hasta ahora. Además, los de Ernesto Valverde cuentan con tres goles a favor: un doblete de Leo Messi y una diana anotada por Philippe Coutinho.

La previa del partido

Los jugadores disponibles del primer equipo saltaban al campo 7 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper sobre las 18:30 horas de la tarde del viernes para completar la última sesión preparatoria previa a afrontar el choque contra los pucelanos, después de que Ernesto Valverde atendiera a los medios de comunicación en la sala de rueda de prensa y antes de que hiciera oficial la lista de convocados para viajar hasta el Estadio José Zorrilla.

El técnico del conjunto blanquivioleta ha hablado en la previa del estreno liguero de su equipo ante el Fútbol Club Barcelona en el Estadio José Zorrilla.

Antes, Sergio González ha valorado el primer encuentro disputado en el Municipal de Montilivi: "Salimos contentos de Girona porque dimos continuidad al bloque y al trabajo defensivo que ya vimos la pasada temporada."

En ese partido, Chris Ramos ocupó la demarcación de delantero centro sin demasiada fortuna y se pudo ver un Real Valladolid muy horizontal, sin ideas en el campo rival. Toni Villa fue el único jugador capaz de desequilibrar al rival. Por ello, el técnico catalán ha asegurado que "ahora toca dar un plus al ataque" y que "la revolución puede ser total".

El técnico cacereño salía a la sala de rueda de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper minutos antes de afrontar la última sesión preparatoria de la semana.

Con vistas al próximo compromiso liguero, Ernesto Valverde valoraba el nivel defensivo del rival que les espera en el Estadio José Zorrilla: "El Valladolid hizo un gran ejercicio de práctica defensiva contra el Girona y sacó un empate. Juega ordenado, con las líneas juntas y saliendo a la contra. Puede parecerse al rival de la semana pasada, pero la diferencia es que jugamos en su campo y fuera de casa siempre es más complicado por la ilusión del rival."

Sobre el estado del césped del estadio del conjunto pucelano, Ernesto Valverde ha comentado: "Me preocupa el rival, sus posibilidades y cómo se va a mover, pero no voy a negar que no es normal jugar un partido e implantar un césped cuatro días antes. La experiencia me dice que la hierba se resiente, que no está sólida abajo, que la gente resbala, se cae y es un problema para el juego, pero no vamos a ponernos en lo peor."

Sobre la posibilidad de poner a Sergi Roberto en la medular: "Es una posibilidad. Ha jugado de mediocentro en la gira y teniendo en cuenta que siempre ha sido interior derecho, el otro día le puse en su sitio. Es una posibilidad que contemplo de cara al futuro. Es mejor tener alternativas."

El árbitro del partido

El encargado de dictar sentencia en el Estadio José Zorrilla será Ricardo de Burgos Bengoetxea. El colegiado vasco es un árbitro de Primera División de España y pertenece al Comité de Árbitros del País Vasco.

Después de arbitrar durante cuatro temporadas en Segunda División, consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol español junto al colegiado murciano José María Sánchez Martínez y debutó el 23 de agosto de 2015 en el partido disputado entre el Levante Unión Deportiva y el Real Club Celta de Vigo.​

Tras una primera temporada que le sirvió de aprendizaje y para demostrar su nivel, dirigió partidos más exigentes como el derbi madrileño o el partido correspondiente a la 38ª jornada con el título en juego de la temporada 2016/17. Además, dirigió el partido de ida de la Supercopa de España, perteneciente a la misma temporada, disputado entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid.

Ricardo de Burgos Bengoetxea arbitrando | Getty Images

Las convocatorias

El técnico del conjunto blanquivioleta, Sergio González, ha dado a conocer la lista de convocados para disputar el próximo compromiso liguero. La entrada de los delanteros Duje Čop y Enes Ünal por los jóvenes Miguel y Chris Ramos son los únicos cambios que se han dado en la convocatoria con respecto a los jugadores que afrontaron el debut liguero en el Municipal de Montilivi. La lista completa la forman: Jordi Masip, Samu Pérez, Javier Moyano, Antoñito, Kiko Olivas, Mohammed Salisu, Fernando Calero, Nacho, Rubén Alcaraz, Borja Fernández, Anuar Mohamed, Míchel, Keko Gontán, Daniele Verde, Toni, Óscar Plano, Duje Čop y Enes Ünal. Fuera de la convocatoria han quedado los lesionados Luismi, David Mayoral e Iván López. Antonio Cotán, Alberto Guitián, Moi, Antonio Domínguez y Leo Suárez se quedan fuera por decisión técnica.

Por su parte, Ernesto Valverde ha dado a conocer la lista de convocados para viajar hasta tierras pucelanas. Con Jasper Cillessen asumiendo el rol de una nueva baja, provocada por un esguince intercostal izquierdo, el técnico cacereño ha tenido que elegir a un portero suplente y viaja con todos sus efectivos disponibles. Además, de la lista se caen Carles Aleñá, Denis Suárez, Jasper Cillessen y Sergi Samper por lesión y Paco Alcácer, Rafinha y Vermaelen por decisión técnica.

La lista completa para el duelo que el primer equipo disputará en tierras pucelanas este sábado la forman: Marc-André ter Stegen, Jokin Ezkieta, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Malcom, Clément Lenglet, Jordi Alba, Munir, Sergi Roberto, Arturo Vidal y Samuel Umtiti.

Los posibles onces iniciales