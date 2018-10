Goleada y primera final de la temporada

Después de verse las caras a lo largo de la pretemporada con rivales de alto nivel como el Manchester City, el Chelsea o el Montpellier, las chicas de Fran Sánchez han disputado el primer partido de competición oficial de la temporada contra el Paradinyes CF. El entrenador culé quiso innovar en su XI inicial alineando dos futbolistas del filial: Carla Armengol y Jana Fernández. Tajonar fue la portera titular elegida para las semifinales mientras que A. Pereira, Gemma Font, Leila Ouahabi, Paula Gutiérrez, Aida Esteve, Toni Duggan y Mariona Caldentey se sentaron en el banquillo.

El FC Barcelona solo necesitó 14 minutos para abrir el marcador. La brasileña Andressa Alves fue la encargada de marcar gracias a un pase interior de Natasa Andonova. Después de múltiples ocasiones, ya no solo por parte de Andressa Alves sino también de Bábara Latorre o Lieke Martens, la goleadora puso el 2-0 desde el punto de penalti en el 24' de partido. El Paradinyes no tuvo tiempo de reaccionar que la canterana Carla Armengol anotó el 3-0 tan solo 60 segundos más tarde.

Andressa Alves consiguió dos tantos. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

No fue la noche de Lieke Martens. La que fue nombrada mejor futbolista de la temporada 2016/17 no consiguió ver portería aunque oportunidades no le faltaron. Le dio al palo en tres ocasiones y estuvo al pie del cañón para robar y recibir el balón. A la media hora de partido, la guardameta del Paradinyes llevó a cabo su mejor actuación: salvó bajo palos el gol de Melanie Serrano y un posterior remate al travesaño de Andonova.

Después del parón a la media hora de juego para que las futbolistas de ambos equipos se hidrataran, el Barça siguió adelante y con ganas de más. La primera parte terminó con un 3-0 en el marcador, un resultado que el Paradinyes agradeció ya que a las azulgranas no les faltaron oportunidades. Antes de terminar la primera mitad, Lieke Martens tuvo la última oportunidad en la que fue una de las mejores actuaciones de la guardameta Viviana.

Toni Duggan, una de las protagonistas de la segunda mitad que no encontró el gol. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

A la media parte, Fran Sánchez hizo cinco cambios de golpe. Gemma Font fue la encargada de vigilar los palos de la portería blaugrana. También entraron Pereira, Aida, Paula, Toni Duggan y Mariona Caldentey para sustituir a Mapi León, Melanie Serrano, Vicky Losada, Bárbara Latorre y Lieke Martens. La inglesa Duggan también quiso encontrar su tanto pero, al igual que Martens, no fue capaz de encontrar su hueco. En tan solo cinco minutos tuvo dos grandísimas oportunidades que salieron rozando el palo contrario.

Natasa Andonova sorprendía como gran goleadora del partido. En tan solo tres minutos consiguió el 4-0 y el 5-0, goles que ponían las cosas prácticamente imposibles a las futbolistas del equipo contrario. Con el 5-0 en el marcador en el minuto 58 se produjo el momento más emotivo del partido. Andressa Alves se sentaba en el banquillo para dejar paso a Leila Ouahabi, que volvió a pisar un terreno de juego nueve meses después de su rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Un ejemplo de constancia y de superación por parte de la futbolista azulgran que ha mostrado su felicidad después de volver a pisar el terreno de juego.

Anotadora del primer hat trick. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

El 6-0 también lo consiguió la futbolista de Macedonia, Natasa Andonova. La jugadora firmó su hat trick personal, el primero de los dos que habría a lo largo del partido. La defensa Melanie Serrano volvió a saltar al terreno de juego sustituyendo a la nueva fichaje Hamraoui. El Paradinyes parecía haberse rendido hacía rato. Sin embargo, no se tienen muchas oportunidades para enfrentarse a equipos de estos niveles así que se resignaron a disfruutar del partido.

Tres goles más por adelante que irian a cargo de Mariona Caldentey. El primero, fue en el 74 después de tres intentos que la defensa del CF Paradinyes consiguió tapar. En el 80', después de un balón al palo de Toni Duggan, la portera rival se estiró para evitar un gol en el rechace del balón, cosa que no consiguió. De esta manera, Mariona puso el 8-0. A escasos segundo de terminar el partido, en el 90', la misma mallorquina, Mariona, hizo el 9-0 definitivo que llevó a las de Fran Sánchez a la final.

Mariona Caldetey durante la pretemporada. Foto: Tomás Rubia, VAVEL.com

Esta final de la Copa Catalunya se va a disputar el sábado en el mismo estadio pero con diferente rival. El oponente a batir va a ser el RCD Espanyol. Las pericas no van a tener a Berta Pujadas en su defensa pero Fran no va a poder contar tampoco con Candea Andújar, Claudia Pina, Aitana Bonmatí ni Patri Guijarro. Todas ellas van a estar disputando la final de la Copa del Mundo contra la selección de Japón.