Arturo Vidal: "Quiero ganarlo todo"

Arturo Vidal ya sabe lo que es militar en las filas del conjunto azulgrana. Con la responsabilidad de ser uno de los refuerzos más populares de la plantilla que dirige Ernesto Valverde para la temporada 2018/19, el centrocampista chileno sabe que ha venido hasta Barcelona para ganarlo todo y en especial, para levantar ese título que todavía tiene pendiente en su palmarés: la UEFA Champions League. Ambicioso, confiado, ilusionado, luchador y perseverante. Así es un Arturo Vidal que ya ha sido recibido por los aficionados culés en el Camp Nou y que ya quiere empezar a coger todo el rodaje posible de cara a hacer una temporada rodada con su nuevo equipo.

El centrocampista chileno ha hablado sobre cómo afronta la aventura que vivirá en el feudo azulgrana, siendo un reto y lo ha hecho atendiendo a Mundo Deportivo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, después de completar una de las últimas sesiones de entrenamiento matinales, previas a viajar hasta Valladolid, donde disputarán el segundo compromiso liguero de la temporada.

Siempre que Arturo Vidal sale al terreno de juego, lucha hasta el último minuto por conseguir una victoria. Por ello, cuando se aventuró a militar en las filas bianconeras, se ganó el apodo de 'King', siendo conocido como 'Rey Arturo' por todos los rivales a los que se enfrentó. Ahora, busca hacer lo mismo en el conjunto azulgrana. Ha llegado al Camp Nou para ganarse el cariño de la gente y por supuesto, para ganarse un hueco en un once titular del que ha hablado maravillas. Sobre el apodo que recibe, Arturo Vidal ha hablado sobre su origen: "Yo creo que me lo gané en la cancha, en Italia. Mi nombre es Arturo y después luchando, jugando, ganando cosas y peleando, me gané ese sobrenombre. Espero ganármelo también en el Camp Nou, puesto que mi objetivo es ser querido aquí."

El chileno ya ha podido compartir mucho tiempo junto a sus nuevos compañeros. Arturo Vidal ya sabe lo que es estar dentro del rondo azulgrana y ha hablado sobre cómo se ha sentido en sus primeras semanas dentro del vestuario del Camp Nou, a las órdenes de Ernesto Valverde: "He sentido mucha alegría, encontré un grupo maravilloso, una familia, con entrenamientos muy intensos. Se nota que el Barça es un equipo con hambre de ganar títulos esta temporada."

A sabiendas de que el centro del campo está muy poblado, Arturo Vidal luchará por hacerse un hueco entre tanta competencia y sobre todo, intentará ayudar a todos sus compañeros contra sus rivales, aprovechando que puede jugar en varias posiciones: "No, no le temo a la competencia, y menos cuando tengo que competir con mis compañeros o contra otros equipos en la cancha. Actúo por la derecha, por la izquierda, por el centro también, solo o con doble pivote. Trato de apoyar al equipo o de hacer lo máximo que puedo siempre que me toca jugar."

La llegada del VAR a la competición española es uno de los temas de actualidad. El centrocampista chileno ha valorado la aportación que esta herramienta tecnológica aporta al juego de su ya nuevo equipo y de sus rivales: "El VAR me parece bien. Claramente para un poco el juego, pero me parece bien. Ahora, después de un gol, habrá que ser prudente y esperar un poco antes de celebrarlo. Es muy rara la sensación de tener que parar, pero claramente va a ser justo para todos."

Arturo Vidal ya ha podido compartir tiempo con Leo Messi y el centrocampista chileno elogia las dotes futbolísticas del astro argentino como su ya nuevo compañero: "Cuando uno se enfrenta a Messi ve que es el mejor, pero cuando se entrena con él cada día ve que es algo de locos."

Por último, el chileno ha recordado cuál es el sueño que espera conseguir vistiendo la elástica culé. Arturo Vidal quiere ganarlo todo, pero en especial, quiere conseguir un título que todavía no luce en su palmarés: "Mi objetivo es ganarlo todo con el Barça, pero mi sueño es ganar la Champions."