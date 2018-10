Ernesto Valverde: "Los partidos fuera de casa siempre son más complicados"

Ernesto Valverde, entrenador del primer equipo del FC Barcelona, ha atendido a los perioditas en motivo de la previa de la segunda jornada de la Liga Santander. El partido se jugará en el Nuevo Zorrilla el sábado y uno de los temas que más controversia ha creado ha sido el estado del césped. El miércoles se vio como los empleados del Valladolid ponían césped nuevo al estadio, procedimiento poco habitual y con poco tiempo de antelación. Ernesto Valverdese ha quejado de este hecho pero ha asegurado que "me preocupa el rival más que el césped".

El Txingurri ha estudiado al rival y ha reconocido qué es lo que más le asusta de este: "Me preocupa como se va a mover y las fortalezas del rival". Además, ha asegurado que "los equipos que son recien ascendidos, en los primeros partidos lo dan todo con la emoción de haber subido a primera, todavía les dura la alegria de haber subido a primera y esto es una amenaza". Sumado a toda esta emoción se encuentra la carta de jugar fuera de casa, que siempre es un problema. El Valladolid va a debutar en su campo frente a su afición contra un Barça que ya lidera la Liga: "El hecho de jugar en su campo y debutar con su gente es un plus".

Valverde también ha analizado el último partido dle rival contra el Girona: "El Valladolid hizo un gran ejercicio de táctica defeniva contra el Girona y sacó un empate. Es un equipo que suele tener las líneas defensivas sólidas y busca contraataques".

Paco Alcácer, Rafinha y Rakitic, en el punto de mira

Son tres los futbolistas la posible salida de los cuales está causando furor. Paco Alcácer parece tener su destino en Dormund a la espera de las últimas negociaciones. Ernesto Valverde también ha hablado de Rafinha y la posibilidad que el Betis haga una buena oferta por él: "Rafinha está haciendo una buena temporada y es un jugador que sabemos que podría quedarse en el club" aunque, sin embargo "estamos sujetos a que pueda haber algun movimiento hasta el día 31".

Ivan Rakitic parecía haber recibido ofertas tentadoras de otros equipos pero el Txingurri ha sido claro a la hora de defender al croata: "Rakitic es un jugador fundamental para nuestro equipo y contamos mucho con él. Sus números estan aquí y le queremos en el Barça". El Barça no es el único club que busca tener a los mejores y el técnico culé ha querido dejarlo claro: "Igual que nosotros nos fijamos en otros jugadores de fuera, es normal que los de fuera se fijen en nosotros pero, como entrenador, quiero tener a los mejores y creo que Rakitic lo es".

No solo ha hablado de sus futbolistas sino también del mercado de fichajes en su totalidad. Tanto la Premier League como la Serie A cerraron el mercado de fichajes antes de dar comienzo a la Liga para así tener su equipo construido, a lo que Valverde ha dicho que "ya hay dos ligas que han dado ese paso y a la larga todas las ligas haremos lo mismo".

La Liga, ¿en Estados Unidos?

Desde hace unos días, se está hablando de la posibilidad de jugar una jornada de Liga, al parecer un Barça-Girona a finales de enero en Estados Unidos. Un contrato que ha hecho Javier Tebas y al cual los futbolistas se han opuesto: "Con respecto al tema del possible partido en Estados Unidos, está claro que, los jugadores, como protagonistas de este espectáculo, es normal que quieran que se los tomen en serio". Ha asegurado que la Liga no ha contactado con él y que "esperaremos a ver qué ocurre en el mes de enero, cuando llegue el momento ya nos pronunciaremos".

Posible renovación a finales de temporada

Uno de los temas de los que se ha empezado a hablar hace unos días es sobre la posible renovación del técnico culé. Él no ha querido dar detalles y ha dicho que, de momento, no ha hablado con el club: "Estamos en el mes de agosto, esperaremos a ver como va en el club así que hablaremos más adelante sobre el tema". Ha explicado lo que es ser entrendor y el cariño que se les tiene dependiendo de los resultados que consiga este. Un cariño qu puede cambiar de la noche a la mañana: "Mañana tenemos un partido y todos sabemos lo que pasa aquí cuando no ganas".

Sergi Roberto, jugador multiposición

Hace a penas una semana, el Txingurri alineó a Sergi Roberto en el centro del campo, en su posición natural, al igual que hizo en Estados Unidos, dando una oportunidad a Nelson Semedo. Valverde no ha asegurado que se trate de un hecho que se vuelva a repetir sino más como una cosa puntual, aunque no descarta que sea un comodín a lo largo de la temporada: "De cara al futuro es una posibilidad que contemplo, Sergi es un futbolista que te aguanta 90 minutos en cualquier posición".