Previa Málaga CF - AD Alcorcón: Los malaguistas a hacerse fuertes en casa

Al fin vuelve el fútbol a La Rosaleda, y la expectación es máxima. El club malacitano dió a conocer en el día de ayer el dato oficial de 18.000 abonados, aunque el proceso de alta de abonados no se cerrará y el objetivo será alcanzar como mínimo la cifra de 20.000 abonados.

El Málaga CF jugará hoy en su feudo, cuyo último partido jugado fue aquella última jornada de la pasada temporada en partido jugado ante el Getafe cuyo resultado fue de 0-1 con gol de Rémy de penalti. En esta pretemporada no se ha pisado el césped de La Rosaleda, ni siquiera se jugó en Trofeo Costa del Sol, y el club decidió jugar un “doble partido” la misma jornada ante el Córdoba en Marbella y ante el Granada en Los Cármenes.

Los blanquiazules vienen de conseguir de forma agónica e inesperada la victoria en Lugo después de ir perdiendo en el minuto 85 por resultado mínimo. Pero como siempre se dice, la fé “mueve montañas” y los malaguista no cesaron en su empeño de conseguir un resultado positivo y finalmente consiguieron su primera victoria de la temporada tras un cabezazo espectacular del N´Diaye. En la jornada 1 fue, de hecho, la única victoria a domicilio que se produjo en la categoría.

La AD Alcorcón, sin embargo, tenía un duro rival en la jornada inaugural del campeonato: se enfrentaban al Sporting de Gijón que la pasada temporada estuvo a punto de ascender de forma directa pero tras una mala racha de resultados no consiguió el objetivo. Cuando tenía el equipo amarillo la victoria en la mano, los gijoneses lograron empatar en los últimos segundos del partido tras un disparo espectacular de André Sousa. Al final hubo tablas en el marcador.

Límite Salarial: problemas con los jugadores

La actualidad semanal ha estado marcada por situaciones acontecidas en los despachos; no en vano el límite salarial está siendo un obstáculo para el club a la hora de poder tanto contratar jugadores como tenerlo a disposición del míster para poder participar en el partido. Si ir más lejos, el pasado martes llegó el jugador Álvaro Jiménez procedente del Getafe y tras pasar el reconocimiento médico, se le instó al jugador a esperar unos días para oficializar el fichaje y poder entrenar con el equipo al estar superado actualmente el límite salarial. La respuesta del jugador y representante fue inmediato, marcharon rumbo a Gijón y el miércoles se oficializó su compromiso con el Sporting de Gijón. En 24 horas había cambiado el destino de Málaga a Gijón, ante la sorpresa de todo el malaguismo. Igualmente, esta situación afecta a jugadores que aún no ha podido debutar como son Haksabanovic, Boulahroud, Koné, Pacheco y Lacen y que igualmente para este partido no han podido ser convocados por dicha circunstancia. Tendrán que esperar al menos una jornada más para poder debutar estos nuevos refuerzos. Problemas para el entrenador cuya solución pasa por las salidas de Juanpi, Rosales o Miguel Torres.

Juan Ramón López Muñiz ofreció la rueda de prensa ayer previa al partido, en ella insistió en su discurso de la jornada pasada, de la importancia del equipo de ir partido a partido, que se debe estar concentrado durante los noventa minutos y que deberán hacer las cosas muy bien para lograr la victoria ante un experimentado rival en la categoría: ”Es un equipo con experiencia, veteranía, jugadores que conocen perfectamente la categoría, sus objetivos y tienen las ideas muy claras. Es un rival peligroso, que para superarlo hay que hacer las cosas muy bien. Debemos igualarle esa ilusión y esas ganas, y tener paciencia durante los noventa minutos. Ya hemos visto en la primera jornada lo que va a ser la categoría y eso es lo que nos vamos a encontrar siempre, y mañana va a ser un día difícil y para superarles tendremos que hacer las cosas muy bien, igualarles en esfuerzo e ilusión”.

Alcorcón: Viejo conocido por Muñiz

El equipo amarillo se trata de un equipo que está asentado en la categoría, y donde su afición guarda un grato recuerdo del entrenador malaguista dado que entrenó al equipo hace tres temporadas y estuvo a punto de conseguir la gesta con un equipo modesto, el de entrar en los puestos de “play off” por el ascenso a la máxima categoría. En la última jornada, la diferencia de goles ante el At. Osasuna le privó de ello, cuando logró sesenta y cuatro puntos.

De cara a esta temporada 2018/2019, el equipo amarillo se ha caracterizado porque ha vivido un verano bastante tranquilo en lo que respecta a fichajes, dado que prácticamente cuenta con el mismo bloque de jugadores que la temporada pasada, y ello juego a favor del equipo dado que los jugadores conocen perfectamente la forma de juego que se lleva a cabo. En pretemporada, logró dos victorias, tres empates y una sola derrota. En su plantilla destaca jugadores como Casto, Esteban Burgos, Dani Toribio, Álvaro Peña o Borja Domínguez. En sus dos ultimas temporadas el equipo logró la salvación, y espera poder hacer esta temporada un mejor papel a las órdenes de Cristóbal Parralo.

Precisamente el entrenador visitante, en la rueda de prensa previa al partido, ofreció sus impresiones acerca del Málaga CF: “El Málaga es un equipo muy difícil y complicado, pero lo que más me preocupa es cómo va a estar mi equipo y cómo lo va a afrontar el partido. Es un rival muy potente, candidato al ascenso, con muy buenos jugadores, muy físico y muy peligroso a balón parado". En lo que respecta a la preparación de sus jugadores durante la semana declaró que “el equipo ha entrenado con mucha energía durante toda la semana, con mucha ilusión, de manera intensa, a ver si somos capaces de trasladar todo lo que hemos trabajado en Málaga".

Lista de convocados

Málaga CF: Munir, Diego González, Luis Hernández, Pau Torres, Juankar, Adrián, Blanco Leschuk, Renato Santos, Cifu, Andrés Prieto, Recio, Ricca, Iturra, Ontiveros, Héctor, N’Diaye, Harper e Hicham.

AD Alcorcón: Dani Jiménez, Raúl Lizoain, Laure, Esteban Burgos, Dani Toribio, Dorca, Jonathan Pereira, Nono, Eddy Silvestre, Juan Muñoz, Bellvís, Álvaro Peña, David Fernández, Elgezabal, Sangalli, Borja Galán, Parra y Aly Abeid.

Posible once inicial