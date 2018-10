El Rayo Vallecano está aún a medias

La temporada de liga ha dado comienzo, y todos los equipos a estas alturas tienen ya sus plantillas prácticamente perfiladas para el curso. Sin embargo ese no es el caso del Rayo Vallecano de Madrid.

Los de Míchel han comenzado la temporada con una plantilla que lejos de estar pendiente de completar, es que está a medio confeccionar. La primera jornada de liga hizo evidentes las carencias de tres posiciones básicamente, la del delantero centro, la del portero suplente y la del mediocentro defensivo. Para estas tres que se acaban de mencionar, el preparador vallecano tuvo que hacer uso de soluciones de emergencia: como son la colocación de Óscar Trejo en la posición de punta, dado que no se confía en el único delantero puro de la plantilla, Javi Guerra. El mediocentro defensivo fue la otra urgencia que precisó el 11 de Míchel; Jordi Amat tuvo que cambiar de posición para cubrir esa de manera provisional, pero se antoja ideal que venga algún jugador que pueda cumplir esa función. Por último, se hizo patente en la convocatoria que en caso de percance en la figura de Alberto García, el equipo tendrá un problema serio, pues el portero suplente actualmente es el del juvenil, que cuenta con tan solo 17 años y una nula experiencia en la élite.

Sin embargo, a pesar de ser esas las posiciones que más urge cubrir, no son las únicas. La llegada de un par de centrocampistas más, así como otro jugador de ataque que acompañe la reciente llegada al equipo de Álvaro García, serían una gran noticia para el equipo, que se queda sin tiempo para recibir refuerzos. Son solo seis días los restantes para el cierre de mercado, a merced de depender si no de los jugadores que queden libres. Está claro que el club este año, no ha hecho los deberes a tiempo…