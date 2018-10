El primer capitán habló de la situación del Estadio de Vallecas

La situación del Estadio de Vallecas sigue preocupando tanto a los aficionados como a la plantilla del club franjirrojo, tras que las palabras de Adrián Embarba, ha sido Alberto García el que habló de todo ello.

"Las condiciones del Estadio no pueden continuar así"

El guardameta de la primera plantilla se puso delante de los micrófonos de Cadena COPE para hablar de la situación del Estadio de Vallecas, con lo que dijo: "Darle la espalda al asunto sería equivocarnos", tras que lo que ocurrió en el recinto es algo importante para tratar tras las obras que se establecieron en el estadio.

Junto a ello, Alberto García señaló: "Para un vestuario no es plato de buen gusto verse en la situación que estamos", ya que la plantilla ha comentado en alguna ocasión las condiciones en la que se encuentra su estadio y lo que está ocurriendo por ello.

A ello añadió: "Al final sería ilógico darle la espalda a la realidad. Mi familia y mis hijos van al campo. El Rayo Vallecano tiene que dar un paso al frente", ya que el Estadio de Vallecas no está como un estadio de un equipo de Primera División.

Por las familias y por la afición

La plantilla se preocupa por la afición y por sus familias que van al Estadio de Vallecas para apoyarles en los encuentros en su casa, pero las condiciones no son las adecuadas para la seguridad de cada uno de ellos.

"No entro quien tiene que dar el primer paso. Pero las condiciones generales no pueden continuar así porque la demanda de la industria no es así", dijo el primer capitán.

Junto a que destacó: "Por las familias, la afición, por los profesionales y por la marca Rayo Vallecano merece un mejor contexto del que tiene", finalizó con estas palabras el guardameta titular del equipo franjirrojo.

Tras todo ello, la Comunidad de Madrid inspecciona el estadio después de lo que ha ocurrido a pesar de las obras que se están realizando en el recinto de Vallecas.