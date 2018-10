Álvaro García, Álvaro Medrán y Jordi Amat ya son oficialmente jugadores del Rayo Vallecano

El mercado de verano en Vallecas está muy activo tanto en cuanto a entradas en todas las categorías, como salidas a otros equipos. Y de momento, el primer equipo del Rayo Vallecano ya lleva unas cuantas nuevas incorporaciones para tener una buena plantilla en la máxima categoría del fútbol español, pero hay que decir que aún faltan unos días y hay que llegar más refuerzos.

Dicho esto, hoy han sido presentados tres nuevos fichajes en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano. Son Álvaro García, Jordi Amat y Álvaro Medrán.

La presentación se ha hecho después del entrenamiento que realizará el primer equipo a puerta cerrada que tendrá lugar a las 10:30 horas, y después de dicha presentación ha habido la rueda de prensa previa al partido del sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

El primer en ser presentado ha sido Álvaro García, dónde el presidente ha dicho que hacía un año y medio le seguían, han sido más de dos meses de negociación. David Cobeño ha dicho que “Álvaro es un jugador que tiene velocidad, gol, asistencias y ganas de demostrar que es de Primera”.

Álvaro García: “Ver Vallecas vacío en el entrenamiento impresiona, pero jugué aquí el año pasado y aún recuerdo cómo aprieta la gente".

Después ha hablado el jugador diciendo, "el interés que el Rayo puso en mí. Atrás deja una bonita etapa en Cádiz, que no olvida ni olvidará. " También, “fue increíble aquel ascenso a Segunda. Ahora he dado un paso que quería dar y hemos salido beneficiadas todas las partes. Quería que fuera bueno para los tres". Y respecto su futuro, él quiere aprender y dar el máximo para poder ayudar al equipo con la permanencia.

Después fue el turno de Medrán, que ha llegado cedido hasta final de temporada por el Valencia dónde Raúl ha agradecido la predisposición para llevar a buen puerto la cesión. Cobeño ha dicho, "Álvaro es un jugador asociativo con trabajo y mucha calidad. Nos dará ese punto de experiencia en Primera. Se adaptará bien al sistema de juego de Míchel".

Medrán ha dicho que: "He estado varios años en equipos de Primera y me ha faltado continuidad, por lesiones o la falta de confianza del cuerpo técnico. Aquí por la idea de juego y mis cualidades puede ser un año en el que dé un paso adelante.”

Siguió añadiendo que "estamos tranquilos. Tenemos que perder un poquito el respeto a la categoría y salir con atrevimiento.”

Collage de Medrán en su presentación. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Y el último en salir a la sala de prensa ha sido Jordi Amat, que vuelve a Vallecas después de aquella época dónde hicieron historia en la octava posición con Paco Jémez. Dijo que "me siento como en casa. Tuve la suerte de jugar en la Premier y me aportó muchas cosas, también en la etapa del Betis. Cuando surgió lo del Rayo, no me lo pensé. En mi vuelta me he encontrado una idea parecida de juego. Todos juntos trataremos de que el Rayo se quede en Primera y crezca".