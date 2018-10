Un empate en Córdoba por perdonar demasiado

Si es cierto que un gran equipo y un gran club como el Córdoba CF se estaba jugando la vida para no meterse en el pozo de la segunda división. Tambien es cierto que el Real Oviedo estaba coqueteando con los puestos de playoffs y la que visita al Nuevo Arcángel no era una plaza fácil, pero el partido terminó con un inmerecido 1-1 despues que el equipo de Jose Antonio Anquela desperdiciara muchas ocasiones de, en primer termino, cerrar el encuentro con el 0-2, pero tambien en los momentos finales del encuentro, se pudo llevar los tres puntos con una llegada de Linares que no pudo superar al meta andaluz.

El partido comenzó con igualdad, el Córdoba no quería entrar en precipitaciones, donde el Oviedo se desenvuelve como pez en el agua recuperando balones y saliendo a la contra con Rocha y Berjón como estiletes, por ello, y hasta el gol de Fabrinni todo estuvo muy parejo. En el minuto 26 el italiano aprovecho un rechace en el área grande para fusilar a Kieszeck y adelantar a los carbayones. La tónica del encuentro seguiría por los mismos derroteros, intercambio de golpes y lanzamientos lejanos por parte de Reyes y Narváez del bando andaluz, y las internadas de Berjón por banda hasta el final de la primera parte.

De vuelta de vestuarios, el Córdoba se vio obligado a subir la líneas y meter más presión al equipo azul, verse por detrás en el marcador, con la sombra del descenso asomando por el Nuevo Arcángel, y una afición cada vez más en contra no era plato de buen gusto para Sandoval, que se desgañitaba en la banda apretando a sus jugadores en labores de presión.

Eneko y Jovanovic entraron para dar esa mordiente al equipo blanquiverde, pero el Real Oviedo no se amilano y jugo sus bazas. Anquela tiró de recursos y metió corpulencia con Hidi, velocidad con Diegui y Linares para contrarrestar esa presión del Córdoba, que cada vez dejaba más huecos atrás. Dos llegadas de Linares, una de ellas un mano a mano con el portero, la desbarató el cancerbero cordobés con un pie salvador del más que posible 0-2 por el minuto 79. El Oviedo siguió perdonando ocasiones, esta vez en las botas de Saúl Berjón que engrandeció la figura de Kieszeck en el verde andaluz.

Tanto perdonar tiene su riesgo, y en el minuto 86, en un centro con todo el Córdoba volcado en terreno azul, terminó en las mallas de un impotente Alfonso Herrero que poco pudo hacer ante el remate de Ahytami y desató la locura en el nuevo Arcángel, celebrando un empate que sabía más a victoria que al punto que al final se llevarían. El empuje y la garra que destacaba Sandoval de sus jugadores al final del encuentro lo evidenciaba.

Esto fue la temporada 2017-18, "agua pasada no mueve molinos" dice el refranero, pero si se puede aprender de los errores, y es que este año el Oviedo tiene otra imagen, también el Córdoba la tiene, no cabe duda, pero es el primer partido lejos del Carlos Tartiere, el conjunto carbayón puede empezar de una manera inmejorable el año como visitante, toda la plantilla está a disposición de Anquela y con hambre. Solo queda ganar en Córdoba.