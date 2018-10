Roca: "Los derbis son muy ajustados a la altura de pretemporada en la que estamos"

José Manuel Roca, el técnico del Villanovense, atendió a los medios en la rueda de prensa previa al derbi extremeño ante el Badajoz. El alicantino debutará oficialmente el domingo a las 20:00 horas como entrenador del conjunto serón en un derbi que pretende ser muy disputado.

Debut con derbi

Roca define los derbis como "partidos muy especiales", y recalca la importancia del encuentro porque cree que "para entrar en competición viene bien". "Después de un verano con muchas novedades, con muchos jugadores y mucho trabajo por delante, el primer partido ha querido que fuese un derbi, son partidos muy especiales y creo que para entrar en competición viene bien porque es muy dura y los derbis también lo son, por lo tanto ya vas entrando en lo que realmente va a ser la competición en todo su conjunto".

Además, para él los derbis "son muy ajustados a la altura de pretemporada en la que estamos".

Cómo llega el equipo

Aunque para él "siempre hay cosas que mejorar", aseguró que el equipo llega "en muy buen momento" y se desató en alabanzas hacia sus jugadores. "La actitud de los jugadores es genial, los conceptos se están cogiendo muy rápido y tenemos una plantilla con una calidad humana y profesional muy importante, por lo tanto eso hace mucho más fácil la adaptación y que todo lo que yo intento transmitir se asimile mucho mejor".

"El equipo está muy bien físicamente, está tácticamente trabajado y a partir de ahí tenemos que sentirnos cómodos en el campo con muchas caras nuevas y entrar a conocernos a nosotros mismos en la competición", dijo en otra cuestión.

Cosas positivas de la pretemporada

Según el entrenador del Villanovense lo más positivo de la pretemporada ha sido "la variedad que hemos tenido de rivales, que nos han hecho trabajar varias cosas". En pretemporada le dio más importancia a la comodidad del equipo en el juego que al resultado. "A pesar de que el resultado muchas veces le interesa a la gente, yo quería saber en qué situación se encuentra más cómodo mi equipo, si en una situación más replegada, de posesión de balón o de juego directo...". También añade que "ha sido muy positivo ir cambiando de planteamiento para saber en dónde nos encontramos más cómodos".

Claves para ganar el partido

La información es poder para Roca. Según él este es el factor clave para ganar el encuentro, pues cree que, entre otras cosas, con ella los futbolistas pueden "detectar dónde están los espacios, el peligro y también dónde podemos tener más problemas en defensa". "Nosotros lo que intentamos es darle información al jugador de puntos fuertes que pueda tener el equipo rival, va a ser un contaste durante toda la temporada. Vamos a darle la mayor información al jugador porque al final es él el que tiene que solucionar el problema dentro del campo y ver cómo tiene que afrontar el partido".

Primera jornada en casa

Jugar el primer partido de Liga en tu estadio siempre es un aliciente, y más si se trata de un derbi. Roca piensa igual, y lo considera algo "positivo", ​en especial debido al "apoyo de la afición". "Creo que es muy positivo estar en casa porque los derbis con ese apoyo de la afición, ese extra que tienes, te hace que ese puntito de estrés que puedas tener en cada fase del partido, en momentos en que te están presionando, la afición te puede echar una mano, te puede ayudar, por lo tanto para mí es más positivo que empezar un derbi fuera de casa y con más condicionantes en contra".

Bajas

Con respecto a las bajas del equipo, declaró que "hasta ahora, a excepción de Carlos Andújar, todos los demás están a disposición". Sin embargo hay muchos que no se encuentran en condiciones de jugar el partido completo debido a su tardía incorporación. "Algunos jugadores no han podido completar la pretemporada desde el inicio y eso ha hecho que los cuidemos un pelín más y que tengamos algunos condicionantes para hacer alineación. Hay jugadores que de momento no están para 90 minutos y tienen que esperar en el banquillo".