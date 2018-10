Xavi Bartolo: “Sería una victoria moral muy importante para todos”

A 24 horas para que dé comienzo el primer partido del CF Reus como local en esta temporada, Xavi Bartolo ha comparecido ante los medios en la previa del Reus-Real Zaragoza de este sábado, un partido crucial para este Reus, aunque todavía nos encontremos en la segunda jornada de Liga.

Semana atípica

Bartolo inició la comparecencia afirmando que “esta semana está siendo atípica”, debido a que el Reus todavía no ha logrado solventar los problemas con la inscripción de jugadores. Bartolo explicó que “afrontaremos la situación con las máximas garantías posibles” y que “deseo que la afición nos entienda y nos apoye”.

“Contamos con los mismos jugadores que la pasada semana, no ha habido ninguna noticia negativa”, explicaba el entrenador del CF Reus. Por lo tanto, se confirman las bajas de Tito, Moore, Olmo, Linares, Lekic, Karim Yoda y Vítor Silva, además del lesionado David Querol.

“La Liga no para”, comentaba Bartolo, y el Reus tendrá que dar el 100% durante esta semana antes de que se solucione el problema. Precisamente, Bartolo afirmó que “esta será la última semana con esta situación”, ya que el técnico “roig-i-negre” confía en poder disponer de la totalidad de su plantilla de cara al desplazamiento a Elche de la próxima semana.

Podrían haber salidas

A falta de siete días para que el mercado de fichajes se clausure, Bartolo fue preguntado por la posibilidad de que algún jugador abandone la plantilla, opción que el técnico del Reus no descartó: “Todo es posible, estamos en una situación no deseada y es posible que la cosa no acabe como estamos ahora mismo. En esta situación, especular sobre posibles situaciones no es lo más adecuado”.

Bartolo, que está viviendo su primera experiencia como primer entrenador de fútbol, explicó que “esta situación ha sido un golpe duro a nivel personal”, aunque sigue pensando que “es un proyecto muy ilusionante, ambicioso y que nos permite dar un salto cualitativo”.

Tal y como afirmó Bartolo, existe la posibilidad de que se produzcan bajas, pero también se pueden producir llegadas, como la de Isaac Cuenca, que según Bartolo “es un jugador que quiere formar parte del Reus y así lo ha manifestado, y de no ser por esta situación ya lo habríamos incorporado”.

El entrenador del Reus también comentó la situación de Mikel Villanueva, que sufrió un golpe importante en Las Palmas: “Mikel Villanueva será titular mañana, no tenemos más margen. Ha entrenado con total normalidad y está al 100%”.

Bartolo finalizó la rueda de prensa haciendo un llamamiento a la afición para que acuda el próximo sábado al Estadi Municipal: “Sería una victoria moral muy importante para todos. Pedimos la ayuda de los aficionados, que comprendan la situación y apoyen el equipo”.

“Mañana es una buena oportunidad para dar echar una mano al equipo”, concluía Bartolo aludiendo a la hinchada reusense.