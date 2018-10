Puntuaciones Valladolid vs Barcelona, 2ª jornada Liga Santander

El Barcelona ha conseguido volver a sumar tres puntos más en este arranque de Liga Santander. Pero mucho ha costado y es que, con el gol en solitario de Dembélé, el césped ha puesto muchas trabas a un fútbol de calidad.

Pero si el estado del terreno de juego no era suficiente, el VAR también ha hecho su aparición estelar en la competición, anulando un gol de Suárez en la segunda parte y el empate del Valladolid en el último minuto de partido.

Aun así, los azulgranas regresarán a la Ciudad Condal con otra victoria bajo el brazo pese a un encuentro para olvidar. Tocará descansar y preparar ya la tercera jornada ante el Huesca en el Camp Nou.

(0-4 Muy Mal; 5 Regular; 6 Bien; 7-8 Notable; 9-10 Excelente; MH matrícula de honor; SC sin calificar)

Ter Stegen

8| Concentrado. En un césped como el del José Zorrilla mucho costaba mantenerse siempre atento y concentrado en el juego que querían imponer los azulgranas. En muchas pérdidas de posesión, los vallisoletanos han intentado poner contra las cuerdas al alemán, pero su sangre fría ha beneficiado al marcador, que no se ha movido en toda la noche.

Sergi Roberto

7| Insistente. El de Reus ha vuelto a la titularidad en el lateral derecho, dejando ya a Semedo en el banquillo y a Coutinho en la zona de medios. Ha sido por su banda de donde más ocasiones han llegado, y es que el catalán no ha cesado en poner balones al área a sus compañeros. En el segundo tiempo, ha tropezado al intentar conectar con Messi y ha puesto en apuros a la defensa del Barça.

Piqué

7| Líder. Como uno de los capitanes del equipo, el catalán no ha bajado los brazos en ningún instante del partido y ha querido mantener en alce el estado anímico, que se veía desestabilizado por la impotencia. En defensa ha estado más que sólido, anticipándose en muchas de las ocasiones del Valladolid, aunque ha sido el factor determinante del gol anulado en el último minuto.

Umtiti

7| Necesario. Des de que llegó a Can Barça se ha ganado una plaza fija en la defensa de Valverde. Incansable y siempre presente, el francés ha salvado a los azulgranas de más de un aprieto, llegando desde atrás para cortar las embestidas de Ünal.

Jordi Alba

7| Velocidad. Si algo destaca de la "flecha" es su potencia y velocidad, tanto en ataque como al corregir en defensa. Mucho la ha necesitado hoy el conjunto catalán que, con pérdidas de balón, se veía aterrado atrás. Por la izquierda ha buscado asociarse con Messi, aunque hoy la puntería no ha llamado a la puerta.

Busquets

8| Localizado. El cerebro del equipo ha sido el blanco de todos los golpes y faltas de los de Sergio Sánchez. Pese a dolerse en numerosas ocasiones, el '5' no se ha dejado superar por los contratiempos y se ha mantenido firme en la idea de generar juego y dominio para los suyos.

Rakitic

7| Necesario. En una semana llena de polémica sobre su marcha a otro equipo, el croata ha vuelto a demostrar que se deja el alma en cada partido. Pese a no correr sobre las mejores condiciones, Rakitic ha intentado controlar en sus botas la posesión y la dirección de numerosos pases, aunque no ha destacado en exceso. Tras el partido, ha confirmado que no dejará el vestuario azulgrana.

Coutinho

7| Anulado. El brasileño se ha hecho ya con la titularidad en el centro del campo, aunque como interior y no de extremo, una posición que aún debe dominar. Pese a que ha puesto a Masip en más de un apuro en el primer tiempo, el Valladolid ha sabido como anularle y poco ha podido intervenir en el juego más tarde. Finalmente ha sido sustituido por Malcom.

Messi

8| Impotente. Al capitán no le ha sido fácil bailar en un tapiz en tan mal estado, pero su estela no se ha apagado en el José Zorrilla. Lo ha intentado de falta directa, de remates lejanos, de desequilibrios al área y hasta de cabeza, pero el balón no le sonreía esta noche al argentino.

Suárez

7| Negado. Su intenso verano con la selección de Uruguay lo ha llevado a empezar la temporada en un estado un tanto inferior al de sus compañeros. Pese a ello, a 'Luisito' no le han faltado ganas de intentarlo, aunque la suerte le ha dado la espalda. A falta de acierto, Valverde ha dado entrada a Munir en los últimos minutos de juego.

Dembélé

8| Salvador. Al francés se le exigía un buen partido y más presencia en defensa cuando el equipo recibía un contraataque. En Valladolid lo ha intentado, desequilibrando cerca del área y asociándose con sus compañeros. Ha sido el autor del único gol de la noche y se ha llevado la ovación de todo el equipo. Finalmente, Arturo Vidal ha ocupado su sitio en la segunda mitad.

Arturo Vidal

6| Desubicado. Ha entrado para dar más control al juego, sentando a un Dembélé enrachado al banquillo. Pese a las intenciones de Valverde de mantener la posesión y frenar las embestidas de los de Sergio González, al chileno le ha faltado presencia y valentía.

Malcom

7| Esperanzador. Ha tenido pocos minutos para lucirse, pero ya ha dado aviso de que puede ser un revulsivo de nivel. Ha tenido el 0-2 en sus botas, aunque Masip le había tomado las medidas con anterioridad.

Munir

SC| El canterano ha entrado a dos minutos de concluir el partido.