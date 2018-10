Análisis Previo: Levante UD - Celta de Vigo

La plantilla levantinista continúa ejercitándose en la Ciudad Deportiva de Buñol a las órdenes de Paco López con la mente puesta en el choque del próximo lunes ante el RC Celta, que supondrá el debut de los granotas en el Ciutat de Valencia en la temporada 18-19.

El partido de la jornada 2 se podrá seguir en Bein Sports La Liga a partir de las 20:15 del lunes 27 de agosto.

El partido será una fiesta, la afición podrá celebrar en casa la permanencia lograda la temporada pasada y la victoria en la jornada inaugural, junto a su equipo.

El feudo azulgrana tiene que ser un fortín, no se tiene que escapar ningún punto, por eso hay que empezar a sumar desde ya. Los jugadores vienen "on fire" y puede ser un punto a favor para conseguir la victoria. El año pasado equipos como Real Madrid, Las Palmas, Valencia, Barcelona,Sevilla o Eibar no pudieron llevarse los tres puntos del Ciutat de Valencia. Y es que el equipo quiere volver a esa dinámica y hacerse fuerte en casa.

Los de casa no podrán contar con Sadiku y con las posibles bajas de Boateng, Iván López, Saveljich o Moses Simon. En el equipo vigués serán baja Jansen, Juncá, Rubén Blanco y Roncaglia. La última vez que los granotas consiguieron ganar al club celeste fue en la temporada 2013/2014, un marcador de 0-1. Y para ver una victoria en casa del Levante contra el Celta de Vigo nos tenemos que remontar hasta la temporada 2009/2010.

Desde el 2013 el Celta ha ganado todos sus encuentros frente al equipo levantinista.

La temporada pasada el Levante perdió en el Ciutat 0-1 con gol de Pione Sisto.

En Balaídos el Celta goleó al equipo valenciano por 4-2. Este ha sido el último encuentro entre ambos. Hay que decir que al Celta se le da muy bien los granotas.

Por su parte, el Levante consiguió tres puntos importantes en su primer partido. El equipo se mostró fuerte, ejerciendo una gran presión por parte de Doukouré, que suplió a la perfección a Lerma. La parte de atrás se sabía que iba a ser la más débil pero un gran Chema y Oier cerraron la boca a más de uno. En ese partido el equipo potenció el contraataque con un gran Toño García por la banda izquierda y Coke por la derecha, que delante contaron con la ayuda de Jason y en el gol estuvieron acertados Morales y Roger. El equipo no supo mantener la posesión, por lo que es un factor a mejorar.

A los de Orriols le toca luchar por la salvación con Paco López, Jason, Morales, Chema y Oier. Este último ha entrado en la lista previa de Luis Enrique para ir con la selección española a los primeros encuentros de la UEFA Nations League.

Los gallegos vienen de empatar a uno en casa. En ese partido desplegaron un fútbol muy ofensivo y atrevido. Por otra parte, el conjunto gallego presentó debilidades en la defensa, ya que se veían claros huecos por donde el rival tuvo oportunidad de hacer daño. Veremos que tal lo hacen a domicilio. Con el cambio de entrenador, ha venido Antonio Mohamed, procede de la Liga Mexicana y aspira a la mitad tabla con su nuevo equipo.

El equipo visitante no ha sumado ninguna victoria esta pretemporada, de hecho su última victoria es contra el Levante en la última jornada del pasado curso liguero, que ocultó su desastroso final de temporada.

Repasamos los fichajes del conjunto de Mohamed:

Vuelven de cesión: David Costas (FC Barcelona B), Iván Villar (Levante), Beauvue (Leganés), Hjulsager (Granada).

Altas: Borja Fernández (Reus), 'Turco' Mohamed (Monterrey), Antonio Mohamed(técnico), Juncá (Eibar), Néstor Araújo (Santos Laguna), Okay Yokuslu(Trabzonspor), Boufal (Southampton), Fran Beltrán (Rayo Vallecano), Jensen (Nordsjaelland), Júnior Alonso (Lille).

Bajas: Wass (Valencia), Unzué (técnico), Boyé (Torino), Drazic (Slovan Bratislava), Álvaro Lemos (Las Palmas), Tucu Hernández (Independiente), Theo Bongonda (Zulte Waregem), Borja Iglesias (Espanyol), Jonny (Atlético de Madrid), Sergi Gómez (Sevilla), Juan Hernández (Cádiz), Fontás (Kansas City), Borja Fernández.

Al choque entre valencianos y gallegos no le falta nada. De hecho el año pasado, el encuentro fue manchado por los insultos que recibió Lerma por parte del internacional Iago Aspas.

Para concluir, el Levante UD quiere terminar con esta mala racha contra el club celeste, el momento para cortarla y empezar una racha positiva es este lunes, ya que el club gallego pasa por horas bajas.