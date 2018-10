Rober Correa: "El equipo se lo ha dejado todo y hemos corrido a muerte"

Rober Correa, al finalizar el encuentro en Los Pajaritos, pasó por zona mixta para atender a los medios de comunicación.

El jugador cadista valora de forma positiva puntuar en Soria: “Este campo es complicadísimo y todos los equipos sufren. Hemos peleado y sufrido para lograr un punto, que al final te acuerdas de él”.

No cree que haber jugado con diez jugadores haya llevado al equipo atras: “Incluso con diez jugadores hemos tenido un par de opciones, como la de Manu Vallejo o Juan, que ha tapado un defensa”.

Correa se siente contento con la imagen que ha mostrado el equipo ante el Numancia: “El equipo se lo ha dejado todo y hemos corrido a muerte, por eso estamos contentos”.

Rober Correa vuelve al terreno de juego después de cumplir un partido de sanción: "Es bonito jugar y estoy para ponérselo difícil al entrenador”.

Iván Kecojevic: "Este es un campo difícil por lo que el punto es bueno".

Iván Kecojevic fue el segundo jugador cadista en pasar por zona mixta del Estadio Los Pajaritos de Soria.

El central amarillo hace un resumen de lo que fue el partido, sobre la primera parte que acabó con empate a un gol: “Ha sido un partido muy trabajado por nosotros”. Y continua relatando la segunda parte del partido: “Quizás no hemos estado muy bien durante la primera mitad y en la segunda, tras mi expulsión, únicamente pudimos defender el punto”.

A pesar de su expulsión, es claro en valorar el punto conseguido al finalizar el partido: “Este es un campo difícil, por lo que el punto es bueno”.

Comenta sobre la jugada que supuso su expulsión en el minuto 58 del partido: “No estoy seguro si toco balón antes o no, no quiero comentar porque quiero ver el video antes”.