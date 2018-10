Álvaro Cervera: "No nos matemos en hacer ocasiones de gol"

Una vez finalizado el encuentro en el Nuevo Los Pajaritos de Soria, un partido en el que finalizó con empate a un gol ante el CD Numancia. Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol, ha pasado por rueda de prensa para dar su opinión sobre el partido del día de ayer: “Sabíamos que el Numancia iba a tener la pelota más que nosotros porque su sistema de juego es diferente al nuestro”.

Hace un resumen general del encuentro vivido en la tarde de ayer: “Pensábamos en ganar el partido y hemos controlado bien el partido, salvo en un par de momentos. Hemos empatado y cada equipo ha llegado bien al descanso, haciendo su juego”. Entra en valorar la expulsión, por roja directa, del jugador Iván Kecojevic en la segunda parte del encuentro: “En la segunda sufrimos una expulsión y procuramos defendernos”.

Entra a a valorar de forma muy positiva el punto logrado ante un gran rival: “El punto es bueno porque este es un campo difícil, además hemos acabado con diez”.

Cervera no tuvo problema en elogiar el trabajo del equipo rival y el buen hacer de su entrenador: “Lo han hecho bien y tanto su entrenador como sus jugadores son buenos”.

El técnico cadista habla sobre el traspaso de Álvaro García al Rayo Vallecano en estos días anteriores: "Siempre que los buenos jugadores se van, las cosas se complican, pero no vamos a mirar hacia atrás. Estamos contentos porque Álvaro se haya ido, porque hemos contribuido a la mejora del chaval. Si ha tenido que salir es porque el club ha mejorado".



Volviendo al partido CD Numancia – Cádiz CF, el técnico cántabro valora su propio sistema de juego durante el partido: "Nosotros no somos un equipo que nos matemos a hacer ocasiones de gol. Desde fuera he visto que hoy no era el día para tener ocasiones a la contra. Hemos empatado a balón parado, que este año somos mejores, y aún así hemos tenido una para ganar. Creo que ha sido un partido típico nuestro y un partido típico de ellos".