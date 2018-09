Las fallos en defensa castigan al Eibar

Solo hace falta mirar los dos partidos disputados hasta el momento, para darse cuenta que la situación de la SD Eibar no es la esperada. Dos partidos, dos derrotas, siendo los colistas de Primera División. Pocas veces se recuerda a un Eibar tan inofensivo, previsible y con tan poco corazón.

Una de las razones por las que los resultados no acompañan al Eibar, es la debilidad defensiva mostrada estos últimos choques. Un total de cuatro goles encajados en dos encuentros, o lo que es lo mismo, dos goles en contra por partido. Imprecisiones y fallos garrafales de jugadores experimentados, han sido la tónica que de ambos encuentros. El jugador más perjudicado de la defensa armera, ha sido Paulo Oliveira.Su falta de intensidad provocó que el Getafe agujereara la portería antes de que se cumpliera el minuto 20. El portugués se dejó robar un balón por un Mata, el cual solo tuvo asistir a Ángel para poner el momentáneo 1-0.

Si bien es cierto que el juego desplegado en los dos partidos ligueros ha sido bastante dominador, la eficacia en defensa no ha sido esperada. En ambos partidos los armeros han sido claros dominadores del balón, 66% de posesión contra el Getafe y 68% de posesión frente al Huesca. No obstante, Mendilibar no está demasiado preocupado por la situación. “Estoy contento, tenemos ese hándicap de que atrás no estamos bien, tenemos que mejorar” declaró el técnico en rueda de prensa.

A esta complicada situación, se le debe de sumar las diferentes lesiones de los jugadores armeros. En el encuentro frente al Getafe, Mendilibar no puedo contar con cinco de sus hombres: Galvez, Ramis, Orellana, Pedro León y Areitio. Aunque la plantilla del equipo sea larga, las bajas de Orellana y Pedro León son difíciles de suplir para Mendilibar. Dos hombre que están llamados a ser los comandantes del equipo, gravemente perjudicados por las lesiones.