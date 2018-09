Osasuna empata ante el Elche en su estreno en El Sadar

Osasuna afrontaba el primer partido de la era Arrasate en El Sadar. La afición estaba con muchas ganas de volver a ver al equipo, y más aún de conseguir los primeros tres puntos de la temporada. Sin embargo, no pudo ser. Tras la derrota ante el Mallorca en Son Moix, tanto Arrasate como los jugadores venían diciendo esta semana que cambiaría la dinámica de juego y se vería a un nuevo Osasuna. Lo cierto es que Osasuna mejoró la imagen de la jornada anterior, pero no fue suficiente para derrotar al Elche y se tuvo que conformar con un empate a uno.

El partido comenzó con una gran parada de Juan Pérez que evitó que el Elche se pusiese por delante en el minuto 5 de partido. A partir de ahí, Osasuna mejoró y realizó buenos minutos, con ocasiones y creando peligro. Juan Villar gozó de una buena ocasión en el minuto 14, pero José Juan despejó el balón in extremis. En el minuto 38 fue David quien tuvo el gol en sus botas. El ariete talaverano aprovechó un peligroso centro de Carlos Clerc pero su remate se marchó por muy poco. Osasuna parecía haber cambiado. El equipo estaba mostrando la verticalidad que no mostró durante la campaña anterior, y la rapidez arriba hacía que Osasuna crease peligro cada vez que se acercaba al área rival. El Elche, por su parte, estaba bien plantado sobre el terreno de juego, pero Osasuna era muy superior en el centro del campo. Sin embargo, los rojillos no pudieron adelantarse en el marcador en la primera mitad.

Expulsión de David García

La segunda parte comenzó con la expulsión de David García. En el minuto 52, el central vio la primera tarjeta amarilla, y, tan solo dos minutos después, vio la segunda. Esto condicionó al equipo, que se quedó con 10 hombres cuando todavía quedaba toda la segunda mitad por delante.

En el minuto 62, Juan Villar, que estaba realizando muy buenos minutos, adelantó a Osasuna tras un buen cabezazo. La alegría no duró mucho, pues en el 76 Sory empató para el Elche para poner el 1-1 definitivo en el marcador.

Imagen distinta, pero sigue sin ser suficiente

Osasuna sumó tras el empate ante el Elche su primer punto de la temporada. El equipo mostró un juego mejor, más peligroso, pero no fue suficiente para lograr los tres puntos. El hecho de jugar con 10 pasó factura al equipo, que durante los últimos compases del encuentro tuvo que aguantar las ofensivas del Elche.

El próximo fin de semana los rojillos se enfrentarán al Granada en el Nuevo Los Cármenes para intentar lograr la primera victoria de la temporada.