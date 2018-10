Zuculini y su sanción acaparan todas las miradas

Zuculini es uno de aquellos nombres que suenan en la parroquia de Vallecas, pero no de los que dejaron huella tras su marcha. El argentino llegó a las filas del Rayo Vallecano el pasado verano de 2016, justo después de que el equipo franjirrojo descendiera a la categoría de plata. Procedía en calidad de cedido desde el Manchester City, y dispuesto a ganarse un sitio en el once que, por aquel entonces, comandaba José Ramón Sandoval. El 15 de enero de 2017, unos meses después, volvió a su club de origen tras no adaptarse al equipo madrileño, y posteriormente fue prestado al Hellas Verona.

Zuculini, el centro de la Copa Libertadores

Actualmente milita en el River Plate y en su país natal está siendo noticia por no cumplir una sanción. El mediocampista estuvo en siete partidos de la actual Copa Libertadores, a pesar de que debía cumplir una sanción de dos encuentros por una expulsión en la Copa Sudamericana 2013. Dentro de las 24 horas siguientes, los rivales podrían haber realizado un reclamo por alineación indebida y obtener un resultado positivo, pero nadie lo hizo.

Conmebol ya comunicó que no actuará de oficio y desde Racing planean llegar hasta las últimas consecuencias, recurriendo al TAS para pedir la eliminación en caso de ser necesario. Flamengo, que fue el primer equipo que se enfrentó a River Plate en la fase de grupos, no actuará en contra de los argentinos, tal y como afirmó el vicepresidente del Mengao, Flavio Willeman, para disipar los rumores, en declaraciones a TyC Sports: "Es totalmente falso, Flamengo no inició ningún reclamo ni tiene en mente hacerlo", aseguró. Los brasileños no verían modificada su situación, ya que se preparan para disputar la definición de los octavos de final ante Cruzeiro. Únicamente podrían haber terminado como líderes del grupo D.

Zuculini durante un entrenamiento | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Así que el centrocampista que no pudo triunfar en el Rayo Vallecano, está acaparando todas las miradas en el fútbol sudamericano.