Julen Lopetegui: "Vinicius cuando venga con nosotros tendrá opciones de jugar"

Julen Lopetegui compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras dirigir el último entrenamiento previo al encuentro de la segunda jornada de la Liga Santander, frente al Girona, que tiene lugar este domingo en Montilivi (22:15 h, Movistar Partidazo)

Tras una temporada muy irregular en la competición doméstica, este año todos se han comprometido para luchar por la Liga hasta el último partido: "La preparación siempre es diferente en cada partido. Siempre hay un matiz que es el oponente, juegues en casa o fuera. Cada partido es un mundo diferente. En este caso también lo va a ser. Queremos prepararnos bien para llegar de la mejor manera posible e intentar ganar al Girona, que es el objetivo".



Asimismo, el técnico ha distinguido la importancia de analizar cada partido de manera individual: "Para nosotros es importantísimo este partido. Cada partido de Liga es una conquista y es importantísimo. La Liga te genera situaciones diferentes. Por ejemplo, puedes venir de un partido de Champions y hay que tener la mentalidad correcta para afrontar todos los partidos, por eso es el campeonato de la regularidad. Por eso afrontamos este encuentro con el máximo rigor y ambición, porque estos tres puntos pueden ser decisivos".

Sobre los fichajes y las dudas en la plantilla, Lopetegui fue firme en su discurso: "En lo único que estoy centrado al 100% es en sacar brillo a la magnífica plantilla que tengo. La Liga ha empezado y cada partido es definitivo. Valen lo mismo estos puntos que los de abril. Los que lo van a hacer son los que están y los que deben estar mentalizados. Estoy encantado con la plantilla que tengo y vamos a ir a muerte a por la Liga y a por todas las competiciones".

Lopetegui anunció la oportunidad que el club va a dar al canterano Reguilón tras la salida de Theo a la Real Sociedad: "Reguilón va a ser jugador de la primera plantilla. Es lateral izquierdo y de la cantera. Trabaja fenomenal, nos encanta y nos aporta mucha ilusión y energía. Va a tener la oportunidad de estar con nosotros".

En la primera jornada se empezaron a ver los toques de pizarra de Lopetegui, predominando la posesión y la presión adelantada: "En el estilo de cualquier equipo lo más importante son los jugadores. Tengo la suerte de tener buenísimos jugadores que interpretan bien lo que pedimos. Se habla mucho sobre el estilo y la posesión, pero el objetivo es ganar los partidos. Unos equipos eligen un camino u otro. Hay partidos ante rivales en los que tienes la pelota y otros que te permiten correr y aprovechar los espacios. Los jugadores son lo importante y los que marcan la diferencia. La posesión puede o no valer. El objetivo es ganar, hay diferentes medios para hacerlo y trataremos de utilizarlos".

Pero el míster hizo hincapié en que la posesión no es todo, pues lo que vale al final es sumar los tres puntos: "No queremos tener la pelota, queremos ganar los partidos. La pelota es un medio para ello. Hay muchos matices, depende del rival que tengamos delante. A veces existen espacios y hay que aprovecharlos. Debemos ser capaces de tener el equilibrio ofensivo y defensivo".

Como no era de extrañar, el nombre de Vinicius Jr ha aparecido en rueda de prensa. El jugador brasileño ha jugado ya su primer partido con el Castilla: "Es un jugador de la plantilla. Cuando venga con nosotros tendrá opciones de jugar y cuando no lo haga podrá jugar con el Castilla. Pero estará día a día trabajando con nosotros. Es muy joven y acaba de aterrizar en Europa. Tiene muchas ganas de aprender y hay que darle el tiempo de cocción que necesita cualquier jugador. Está entrenando al máximo nivel y estaremos muy atentos a su evolución y cuando lo consideremos estará con nosotros".

El técnico también ha sido preguntado sobre la posibilidad de jugar una jornada de Liga en el país americano: "Estamos en otras cosas, pero me ha llegado el tema y estoy alineado absolutamente con los jugadores. Hay argumentos para pensar lo que piensan y, sinceramente, yo no lo veo. Los que deciden, decidirán, pero estoy con los jugadores".

Uno de los principales alicientes en el partido contra el Girona es qué guardameta ocupará la portería, Courtois o Keylor Navas: "No lo voy a decir. Mañana veremos la alineación. No tenemos decidido exactamente qué va a pasar. Tenemos muy buenos porteros, algunos han llegado más tarde, pero todos están cogiendo el ritmo y nos toca decidir. Es un puesto peculiar y bonito. Estoy tranquilo porque sé que cualquier decisión que tomemos será buena para el equipo".

Sobre la BB, Benzema y Bale: "Lo que nos ocupa es que seamos capaces de marcar esos goles como equipo, incluso superar las cifras. Pero que no recaiga sobre la espalda de nadie la responsabilidad, sino de todo el equipo. Intentaremos marcar goles con más jugadores y encajar menos. Para eso hay que tener un sentimiento de equipo".

La pregunta más táctica tampoco ha faltado, y el míster ha respondido sobre la prioridad en el sistema de juego: "El tema de los sistemas es aleatorio, no es tan importante. Lo importante es lo que hagan los jugadores en el campo. Usar un 4-3-3 o 4-2-3-1 no es tan diferente, depende de las características de los jugadores. Trataremos de seguir insistiendo en lo que creemos, juguemos de una u otra manera, con un jugador o con otro. No cambia mucho".

Además, Luca Zidane, que partía como quinto portero y al que aun no se le había buscado equipo, seguirá en el Castilla formándose: "Lo más seguro es que esté también con el Castilla, que tenga la posibilidad de jugar cada domingo y seguramente será así".