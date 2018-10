Un Real Oviedo letal a la contra se lleva los tres puntos del Arcangel.

El Real Oviedo se impuso por 2-4 al Cordoba CF en feudo Califa. Los autores de los goles azules fueron el canterano ovetense Saúl Berjón en dos ocasiones y el internacional panameño Yoel Édgar Bárcenas con otro doblete, para los equipo franjiverde anotaron Alejandro Alfaro y el delantero italiano Federico Piovaccari.

Algo parece que está cambiando para los intereses del equipo azul, una de las grandes asignaturas pendientes en las últimas temporadas como fue los partidos fuera de su feudo parece que puede tener visos de cambio, ayer se llevo los tres puntos de un campo donde no ganaba desde la 2001-2002.

1ª Parte:

El comienzo del partido fue de protagonismo califa pero sin peligro, a los pocos minutos del inicio una falta lateral parecía que podría poner en aprietos a los de Anquela se convirtió en lo que a la postre sería el primer gol azul. El centro de Javi Lara fue despejado por Toché, el balón llegó a los pies de Saúl Berjón que con velocidad traspaso el centro del campo y consiguió dar el esférico en profundidad a Yoel Bárcenas, el panameño con calidad supo aguantar el balón para devolverle la asistencia al ovetense y dejarle solo ante el guardameta local y no perdonar. Los azules se encontraban con un resultado favorable sin haber traspasado los 10 minutos de juego.

La reacción franjiverde se tradujo en más intención que ocasiones . El Real Oviedo no pasaba apuros pero tampoco se encontraba cómodo, el centro del campo azul no conseguía participar como debería y eso se traducía en una mayor posesión cordobesista. El colegiado decidió parar el encuentro en el minuto 30 para que los jugadores se hidratasen, este parón le sentó bien a los de Anquela porque al poco de reanudar el match una buena presión azul provocó el fallo de la defensa califa, el balón cayo en los pies de Toché que asistió a Barcenas que definió ante el guardameta con un toque sutil para poner el dos cero en el luminoso. Quizá no por juego pero por acierto el Real Oviedo se llevaba con justicia el partido.

La primera parte llegaba a su ocaso sin ocasiones para los locales y con dos generadas por los oventenses traducidas en gol. Los tres de la línea de ataque azul desnivelaron el encuentro, Berjón, Bárcenas y Toche se erigieron como protagonistas.

2ª Parte:

La segunda parte comenzó como un calco de la primera, el equipo entrenado por Jose Ramón Sandoval quería llevar la manija del encuentro, esta vez sí que llevaban peligro a la portería defendida por Alfonso Herrero, en una de esas el portero toledano exhibió sus buenos reflejos con una gran intervención a mano cambiada que evitó el primer gol califa. En el minuto 52 el dominio franjiverde se tradujo en gol, un centro sacado por Javi Lara tras conseguir desbordar al medio centro azul Richard Boateng llegó a la cabeza del Alejandro Alfaro que remató a las mayas.

El gol dió ánimos a los locales pero parece que también escaldo a los de Anquela. En el 57 otra gran jugada de Bárcenas, quizá el mejor del partido, consiguió filtrar una gran pase en profundidad para la carrera del lateral islandés Diegui Johannesson vio la carrera de Berjón y le facilitó el esférico para que solo tuviera que empujar el balón a la red. El luminoso reflejaba el acierto azul.

El Cordoba CF nunca se dio por vencido y empezó a poner en ciertos aprietos al equipo carbayón. Anquela decidió mover el banquillo con la entrada del argentino Juan Forlín en detrimento de Boateng, aunque parecía que la posición que ocuparía sería la pivote en el centro del campo, Anquela lo situó entre los centrales para formar una defensa de cinco y poder controlar mejor los envites locales.

En uno de estos ataques el recién ingresado en el campo Federicco Piovaccari recibió un pase en profundidad y tras una lucha con el central azul Carlos Hernández consiguió deshacerse del marcaje y alojo el esférico en la portería.

El partido se encontraba con la distancia de un gol y con suficientes minutos para que pasase cualquier cosa, entonces fue cuando el centro del campo azul apareció, tanto Sergio Tejera como Javi Muñoz tomaron protagonismo, y llevaron el peligro a la portería local. En una de estas el balón llegó a los pies de Toché que realizó un pase en profundidad para la llegada del omnipresente Bárcenas que de nuevo perforó la portería local.

Con este último tanto parecía que se acabaría el encuentro pero en el descuento un ataque aislado de los locales acaba con una entrada a destiempo de Juan Forlín le hacía cometer penalti sobre Piovaccali. El encargado de lanzarlo fue Alvaro Aguado pero el guardameta azul redondeó su actuación con otra gran parada para desbaratar la última acción de peligro del partido.