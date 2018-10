CD Leganés - Real Sociedad: puntuaciones de la Real Sociedad, 2ª jornada de La Liga Santander

Tras un arranque de liga algo convulso, en el que los resultados han sido buenos aunque el juego mostrado no tanto, la Real Sociedad de la 2018-19 no pinta nada mal. Cuatro de seis puntos posibles en liga y a pensar en el viernes que viene, ya que los txuri urdines tendrán que viajar a Ipurua para enfrentarse a un Eibar que aún no conoce la victoria en este inicio de temporada.

El partido de la Real ante el Leganés fue raro, atípico. Tras un arranque arrasador en el que los realistas se colocaron con 0-2 en el luminoso a los 20 minutos de partido (gracias a los goles de David Zurutuza y Asier Illarramendi tras jugadas fantásticas de Joseba Zaldua por la banda), el parón por la lesión de Diego Llorente (rotura del peroné, la cual equivale a cuatro/cinco meses de baja aproximadamente) adormeció al equipo. La Real no supo levantarse tras ello y el Leganés fue de menos a más, llegando a someter a la Real en su propia banda. Los dos goles pepineros llegaron tras el descanso.

Puntuaciones

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Asier Garitano

4| No supo darle la vuelta a la tortilla a tiempo y se le volvió en su contra. No acostumbra a cometer este tipo de errores.

Gerónimo Rulli

6| Estuvo bien bajo palos, con un paradón increíble en la segunda parte, pero como siempre dejó muchas dudas al salir a defender balones aéreos.

Joseba Zaldua

7| Tras dos jugadas antológicas que se materializaron en gol, el canterano se fue diluyendo por la amarilla, incluso pudo haber sido expulsado si el VAR hubiese hecho acto de presencia.

Diego Llorente

6| Lo estaba haciendo muy bien hasta que se lesionó. Se confirma la gravedad de la lesión, ya que es una rotura de peroné (4-5 meses de baja).

Héctor Moreno

7| Se va aclimatando en el equipo y acabará siendo un pilar en la defensa.

Theo Hernández

4| Cometió muchos fallos infantiles. Le falta mucho aprendizaje aún.

Igor Zubeldia

9| Escandaloso. Fue el mejor del equipo junto a Zaldua. Defendió, atacó, distribuyó, montó contraataques… partido muy completo (la conducción en el contraataque que falla Willian José es de locos).

Asier Illarramendi

7| Buen partido del capitán, aunque aún puede dar much más. El esquema de Garitano no es el que más le deja brillar.

David Zurutuza

7| Fue de más a menos. Estuvo brutal en el primer gol y antes del ecuador de la primera parte el mejor del equipo, pero su participación fue a menos.

Mikel Oyarzabal

5| Trabajo y poco más. No luce con este juego y eso se vio reflejado en su nula participación en el juego durante el partido.

Willian José

5| Todo lo que hizo durante el encuentro, excepto el contraataque fallido, lo hizo bien. Se nota mucho que el planteamiento del bergatarra no le conviene en absoluto.

Juanmi Jiménez

6| Como el brasileño, fue poco participativo en el juego del equipo. Le faltó ser más letal con el marcador a favor.

Aritz Elustondo

5| Estuvo muy correcto durante el encuentro, pero un fallo garrafal en el segundo gol pepinero le condenó.

Mikel Merino

5| Se sigue sin verle sobre el terreno de juego. Necesita tiempo aún para aclimatarse al equipo.

Rubén Pardo

5| Saltó al campo para tratar de cerrar el partido, pero de poco sirvió.