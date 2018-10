No es lo que parece... ¿o sí?

La temporada ya ha arrancado a orillas del Bernesga y no lo ha podido hacer de mejor manera: 4-0 y a pensar en el siguiente. Y es que desde el mes de junio ya se postulaba a la Cultural como uno de los equipos favoritos en las quinielas para lograr el ascenso en lo que sería el hipotético regreso del club de vuelta a la Categoría de Plata.

La plantilla del equipo leonés se ha visto reforzada en prácticamente todas las líneas del terreno de juego, pero donde más cambios se han podido observar ha sido en la línea de ataque. Las bajas de Rodri Ríos e Iker Guarrotxena y la finalización de las cesiones de Ibán Salvador y Emiliano Buendía dejaron a la escuadra leonesa con un déficit de delanteros, pero la directiva rápidamente se puso en contacto, sobre todo con tres delanteros como son Jorge Ortiz, Hugo Rodríguez y Aridane Santana, quienes junto a Josep Señé, se postulan como claves para devolver a la Cultural al sitio que merece. Y eso que las comparaciones se dicen que son odiosas, pero se nos hace muy complicado no establecer similitudes entre estos jugadores y los llamados “héroes” del ascenso de hace dos años: Julen Colinas, Toni Villa, Álex Gallar y Benja Martínez.

Si nos centramos en el costado diestro, hace un par de años contemplábamos el ímpetu y las ganas de un Julen Colinas que fue indiscutible en las alineaciones de Rubén de la Barrera. Además, fue el hombre que puso la tranquilidad en el marcador en el encuentro disputado frente al Barcelona B en el Reino de León después de que el conjunto blaugrana metiera el miedo en el cuerpo de la afición leonesa tras adelantarse en el tanteador. Este año, la Leonesa tiene en sus filas a un jugador, que si las lesiones le respetan, puede que sea uno de los que marquen la diferencia. Ya la pretemporada que ha realizado Jorge Ortiz ha dejado un buen sabor de boca, ya sea partiendo desde la derecha o como falso nueve. El partido frente al Astorga es ejemplo de ello, en el que el jugador mando a la red rival tres balones.

Uno de los jugadores que parece que finalmente se va a quedar en el conjunto leones es el talentoso mediapunta Josep Señé, a quien no ha parado de lloverle novias dentro del ámbito del fútbol profesional pero por el que nadie ha pagado su enorme cláusula de rescisión. Durante el año del ascenso, la posición de medio ofensivo fue ocupada en la mayoría de los encuentros por un jugador que ahora desempeña su labor en Primera División: Toni Villa. El murciano era una de las perlas de aquella Cultural, ya que pese a su corta edad tenía la calidad suficiente como para volver locas a las defensas rivales, pero su cesión finalizó y el Valladolid lo repescó. Señé fue el hombre encargado de sustituirle en Segunda División y brilló como el que más. La calidad que atesora el catalán está claro que no es la de la Categoría de Bronce, en la cual debe despuntar y ser el líder de una Cultural que sueña con el ascenso desde ya.

Que vamos a contar ya de lo que nos encontramos por el extremo zurdo, que vamos a decir del ídolo de la parroquia culturalista, Don Álex Gallar Falguera. Procedente del Hércules de Alicante como jugador libre, Gallar despuntó en Segunda B con la Cultural y se postuló como el mejor jugador del equipo. Ese desparpajo, esa calidad que atesora, ese golpeo sutil al balón en cada libre directo, ya sea a una escuadra o la otra.

En resumen: un jugador con una calidad especial y que hacía mucho tiempo que no se veía por León. Él inicio el camino hacia el ascenso en Barcelona y lo culminó en el Reino con un golazo magistral de falta. Poco duró la felicidad cuando el Huesca puso 400.000 euros sobre la mesa y pagó su cláusula. Ahora el extremo hace historia con el equipo oscense en Primera División, ya que ha sido el primer jugador en la historia del club en marcar un gol en la máxima categoría del fútbol español.

Por otro lado, la Cultural se repuso a la baja de Álex con otro talento que no dejó indiferente a nadie, Emi Buendía, lo cual no fue suficiente como para sellar la permanencia. Este año el elegido para igualar los registros de Gallar en Segunda B es Hugo Rodríguez, un jugador de gran calidad para la Categoría de Bronce que ya deslumbró frente al Rápido de Bouzas en la primera jornada en la que marco dos verdaderos golazos, uno con un zapatazo directo a la red y otro con un libre directo a la escuadra. Se presenta una temporada muy interesante para el extremo gaditano de la Leonesa.

Por último queda por definir el gol, el delantero que aporte los tantos y que aporte puntos de tres en tres. El año pasado Benja Martínez se quedó sin su renovación pese a ser indiscutible en cada alineación de Rubén de la Barrera en Segunda B. Fue el máximo goleador de la escuadra leonesa en la temporada del ascenso, pero la Cultural no le ofreció la renovación y “el tanque” pasó a las filas del Elche. En su lugar, la directiva del conjunto del Bernesga hizo oficial la llegada de todo un clásico de Segunda División, un trotamundos como es Rodri Ríos. El ex del Valladolid y Córdoba, entre otros, se convirtió en el máximo goleador del conjunto leonés en Segunda División, habiendo podido marcar muchos más goles de no ser por goles anulados o penaltis errados. Con el regreso del equipo a Segunda B, el delantero soriano hizo las maletas rumbo a Granada para dar llegada a todo un “killer” como es Aridane Santana. Despuntó en el Albacete y ahora se presenta como el delantero designado no solo para ser el goleador de la entidad leonesa, sino de la Categoría.

Se presenta un equipo de ensueño para devolver a la Cultural a donde se merece: el fútbol profesional. Víctor Cea contará con una plantilla amplia, pero que tiene pólvora y calidad de sobra como para lograr el objetivo. Si hace dos años se logró con jugadores que estaban por despuntar, ¿qué sucederá con jugadores conocidos, curtidos y que ya han marcado las diferencias en esta categoría?