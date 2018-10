El Sporting vuelve al trabajo

Después de lo que fue la primera victoria de la temporada, por 2-0 ante el Nástic de Tarragona en El Molinón, la plantilla Sportinguista hizo trabajos en Mareo ya con la cabeza puesta en el próximo rival. Luego del entreno, habló con la prensa el goleador Hernán Santana.

Los 14 que disputaron el encuentro hicieron trabajos regenerativos, y el resto del plantel trabajó con un poco más de intensidad. El partido contra el Nástic no dejó lesionados ni sancionados, aunque en el entreno de hoy, Nacho Méndez no pudo terminar la sesión. El guaje, que ingresó en el segundo tiempo y le renovó la cara al equipo en ofensiva, arrastra una pubalgia que no lo dejó trabajar a la par del grupo. El que si pudo entrenar fue Isma Cerro, que se sumó al trabajo matutino de Lunes.

Con respecto a los lesionados que no pudieron ser tenidos en cuenta por Baraja para la segunda fecha liguera, Canella sigue con la recuperación de su molestia muscular en los isquiotibiales derechos acompañada por fisioterapia, al igual que Traver aunque la molestia de este viene por el cuadricep de su muslo izquierdo. El reciente refuerzo Javi Noblejas igual, pero con una molestia en el soleo de su pierna derecha. Blackman también continúa con la recuperación de las molestias con las que arribó a Gijón y se espera que se sume esta semana al grupo. Por último, Dani Martín se rehabilita de la fractura en un dedo por la que debió ser operado.

Los trabajos semanales del Sporting continuarán el miércoles con un doble turno a las 10.30hs y 18hs, después de tener el martes de descanso. El jueves también habrá entreno 10.30hs con comida en Mareo. El viernes, después del entreno 10.30hs, hablará en rueda de prensa Rubén Baraja y el sábado a las 10.30hs finalizará la semana de trabajos que concluirá visitando al Extremadura a las 16hs del Domingo.