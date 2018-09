Berizzo: "Cuando más deberíamos haber asegurado el control, lo perdemos"

Paso atrás claro el que dio el Athletic en su empate ante el Huesca en la segunda jornada liguera. Tras aventajar al conjunto recién ascendido consiguiendo un 2-0 ante su público, el conjunto de Eduardo Berizzo dio un paso atrás que, casualmente, coincidió con la entrada de Iturraspe al terreno de juego por parte del técnico argentino. Con el 2-1, los dirigidos por Leo Franco propusieron más, mostraron menos miedo y terminaron recogiendo su premio en forma de empate. No fueron buenas las sensaciones que dejaron los rojiblancos en San Mamés y, desde luego, se podría decir que el equipo pierde dos puntos tras haber conseguido una ventaja de dos goles.

“Contrariados”, así se marchan los integrantes de la disciplina del Athletic con el resultado de un partido que su entrenador divide en dos partes: “La primera parte me preocupa. No jugábamos con alturas en ataque y no llevábamos la pelota de lado a lado con velocidad. Nos volvimos muy previsibles. En la segunda, el ritmo mejoró y eso generó opciones de ataque”. En cuanto al desplome del equipo tras el primer tanto de los oscenses, Berizzo acusó la “falta de control del partido”. “Cuando más deberíamos haber asegurado el control, lo perdemos. En la jugada del 2-1 metemos al rival en el partido y nos terminan castigando con un empate final”, añadió un técnico que resume todo en “aprender” de los errores cometidos tanto en este partido ante el Huesca como en el primero ante el Leganés.

"Es una cuestión de confianza, de seguir desarrollando el plan de partido independientemente de cómo vayas"

Cuestionado, precisamente, por ese paso atrás que dieron sus jugadores sobre el terreno de juego tras doblar la ventaja en el luminoso, Berizzo se mostró claro: “Es una cuestión de confianza, de seguir desarrollando el plan de partido independientemente de cómo vayas. Mi mejor versión para defenderme es tener el control y continuar atacando. Cuando creemos que tenemos algo ganado es cuando nos metemos atrás y permitimos que el rival juegue. Ahí no defendemos con eficacia”.

A nivel individual, varios han sido los nombres que han salido en la rueda de prensa posterior al choque. Uno de los que más llamó la atención fue Iñaki Williams, que saltó ocupando la posición de hombre más adelantado. Mejor en la segunda que en la primera, Berizzo tiene claro que el ariete rojiblanco estuvo más nutrido de balones en los segundos cuarenta y cinco minutos: “Ha jugado un partido muy bueno, encontrando la espalda, pudiendo correr y generando peligro. En la segunda se ha encontrado más asistido”. En el otro lado de la moneda bien puede estar un Raúl García que no se mostró del todo cómodo con su nueva posición en el centro del campo. Buscando “llegada” del jugador navarro, el argentino está convencido de que “puede adaptarse a jugar en el inicio del juego”.

"Cuento con todo el mundo salvo que el interés no sea el mismo por parte del futbolista"

Siguiendo con el centro del campo, otros dos nombres propios han sido los protagonistas. El primero el de Ander Iturraspe, jugador que ingresó en el segundo tiempo y que tuvo el dudoso honor de cambiar para mal el partido. Sobre el cambio en una acción de defensa a balón parado, Berizzo se justifica: “El cambio en esa situación es porque Iturraspe es mejor cabeceador. La explicación del cambio es para asumir el control, pues Dani García estaba desgastado por tanta función defensiva”. Por otro lado está Mikel Rico, incluido en la convocatoria pero sin minutos sobre el terreno de juego. Sobre él, el entrenador rojiblanco no abrió ninguna puerta al traspaso: “Cuento con todo el mundo salvo que el interés no sea el mismo por parte del futbolista. En el día de hoy no tengo el control sobre la información. Puede haber movimientos, pero no a partir de mí”.

Para finalizar fue tratado el tema del partido ante el Rayo Vallecano, encuentro que se ha aplazado y que aún carece de fecha para su inicio. Entendiendo esta decisión como perjudicial, Eduardo Berizzo está dispuesto a cambiar el orden de los encuentros para no parar la competición: “Para mí lo más conveniente es que juguemos asumiendo la localía o en otro estadio. Si tenemos que cambiar la localía, puede ser una opción. Lo más conveniente es que no se suspendan los partidos”.