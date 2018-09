El Atlético salva del descenso al Rayo Majadahonda cediendo el Metropolitano

Pese al resultado adverso ante el Mallorca, el Rayo Majadahonda pudo disputar su primer partido como local, en la categoría de plata del fútbol español. El Wanda Metropolitano fue la sede del partido, gracias a la concesión del Atleti el último día de inscripción de la sede.

El Rayo Majadahonda, club madrileño recién ascendido a Segunda División debía inscribir la sede en la que jugaría como local. Años anteriores el equipo jugaba en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Wanda, “El Cerro del Espino”. Sin embargo, estas instalaciones no cumplían con los requisitos para ser sede de un equipo de Segunda División. Ante esta situación, el equipo de Majadahonda pidió a los diferentes clubes de Primera División la cesión de sus estadios. Ante la negativa de Real Madrid, Getafe, Leganés, Alcorcón y Rayo Vallecano, el equipo dirigido por Iriondo, se plantaba en el último día de inscripción sin una sede. En ese momento Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, intervino para ceder el Wanda Metropolitano para que el Rayo Majadahonda pudiese jugar allí sus partidos como local.

Los agradecimientos por parte del club recién ascendido no se hicieron esperar: "Es como un sueño, no sé ni cómo agradecérselo a Miguel Ángel Gil Marín. Ha tenido un comportamiento ejemplar, sin su ayuda ahora mismo estaríamos en Segunda B", declaró Casto Gallardo, Secretario General del Rayo Majadahonda, al diario Marca. Además Gallardo añadió: "Es de elogiar lo que ha hecho el Atleti, hemos trabajado de forma conjunta para poder encontrar una solución. Mientras de algunos clubes todavía estamos esperando respuesta, en el Atlético nos han ayudado para poder jugar en Segunda y que no descendamos". Otro de los que tuvo unas palabras para esta circunstancia fue Enzo Zidane, el mayor de los hijos del ex técnico del Madrid y actual jugador de la plantilla del Rayo comentó: “Es increíble. Yo nunca he estado, pero tengo muchísimas ganas de que ruede ya el balón. Tenemos la suerte de que, a pesar de ser un equipo humilde, tenemos unas instalaciones espectaculares para el histórico debut en Segunda”.

La histórica cita no podía tener mejor invitado que el Mallorca, otro equipo habituado a la Primera División que pasa unos momentos bajos. El equipo balear, recién ascendido a la categoría de plata, llegaba al encuentro tras su victoria ante el Osasuna.

El encuentro se desarrolló sin problemas. Finalmente, el equipo balear se llevó el partido con un solitario gol de Carlos Castro.