Debut amargo para Pere Milla

El Coliseum Alfonso Pérez fue el escenario de uno de los días más especiales en la carrera deportiva de Pere Milla, su debut en la máxima categoría del fútbol español. Aunque el resultado y el juego mostrado por el equipo no fue el mejor, Pere Milla dejó una actuación bastante aceptable. Aunque bien es cierto que el futbolista leridano no pudo disfrutar de mucho protagonismo, cumplió con su tarea sin sobresaltos pero dejando destellos de calidad. Aunque aún le falta mucho para hacerse con un puesto en el once titular de José Luis Mendilibar y consagrarse en la Primera División, su desparpajo y su carácter hacen que la hinchada armera tenga muchas expectativas depositadas en él.

Debido a la baja de uno de los hombres clave para los esquemas de la SD Eibar como es el chileno Fabián Orellana, la posición de extremo derecho quedó libre para el partido ante el Getafe CF. Pero si no hay ningún contratiempo durante la semana, el de San Joaquín estará disponible para el derbi ante la Real Sociedad. A priori Pere Milla no será un hombre con demasiado peso durante la temporada pero es probable que cuente con bastantes minutos durante la campaña debido a su polivalencia.

Al término del encuentro ante el Getafe CF el técnico armero José Luis Mendilibar fue preguntado por la actuación del debutante a lo que dijo: “Ha estado bien. Nunca le tengo que corregir, todas las posiciones son buenas. Luego es la chispa que puede tener, lo que nos puede portar en ataque... En cuanto a sentido del fútbol lo hace todo de maravilla". Las buenas sensaciones que dejó el ilerdense unido con la mala imagen que dejó Joan Jordán jugando como extremo y que el en teoría titular Fabián Orellana no está al cien por cien hacen que se a probable que Mendilibar opte por Pere Milla para intentar revertir la mala situación del equipo ante la Real Sociedad.