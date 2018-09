Andrés Iniesta: "Estoy encantado de vivir esta experiencia en Japón"

Andrés Iniesta sigue haciendo magia en Japón. Ya son varios meses que el mago de Fuentealbilla está viviendo en el país nipón demostrando que aun le queda cuerda para rato. Pero Andrés no podrá olvidar todo lo vivido en can Barça, club en el que creció y se formó hasta convertirse en uno de los jugadores más emblemáticos de la historia.

“Estoy encantado de vivir esta experiencia”

El jugador de Vissel Kobe dedicó unos minutos de su tiempo a los medios oficiales del club azulgrana para realizar una entrevista, para repasar la actualidad azulgrana y su adaptación en el fútbol japonés: “Me he adaptado realmente bien, desde el primer día me he encontrado muy a gusto y a gente súper predispuesta a ayudarme. A partir de ahí, hay otros condicionantes como la calor y la humedad, que con los pocos entrenamientos se notaba más".

El fútbol asiático está incorporando a viejas glorias históricas. Andrés Iniesta y Fernando Torres son el ejemplo más claro durante este mercado estival, ambos juegan en la J1 League Japonesa: “Es una liga en la que parece que cualquier rival, independientemente de cómo esté situado en la clasificación, puede llegar a casa y ganarte. Es un fútbol sin objeciones”, dijo Andrés.

En Japón, Iniesta también podría disputar la Champions, pero una competición diferente a la que ha disfrutado durante tantos años: la Champions Asiática. El principal objetivo del equipo de la ciudad de Kobe es clasificarse para la competición por excelencia en Asia: “Es un objetivo que creo que nunca se ha logrado. He llegado en la segunda vuelta y todo va muy rápido, pero creo que tenemos muchas opciones de meternos entre los tres primeros”, comentó el ‘8’.

"Lo que viví fue algo mágico que nunca olvidaré"

Para finalizar la entrevista, habló sobre el equipo de su vida, comentando que algunos días se pone trozos de vídeos sobre la despedida que tuvo el pasado mes de junio ante la Real Sociedad, para recordar aquel momento tan mágico que vivió y que nunca olvidará.

Además, consideró que ve un Barça muy potente de cara a esta temporada. Considera que las incorporaciones le darán al equipo un poso y un empaque muy importantes.

Y para acabar, habló sobre la importancia de tener a Leo Messi como nuevo capitán del primer equipo: “Pocos consejos le puedo dar, él ya ha sido capitán de la selección argentina. Aunque no llevara el brazalete antes siempre ha ejercido de capitán”.